મનોહર લાલ ખટ્ટરે વિધાનસભામાંથી રાજીનામું આપ્યું

હરિયાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટરે કરનાલ વિધાનસભા બેઠક પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. બુધવારે હરિયાણા વિધાનસભામાં ફ્લોર ટેસ્ટ પાસ કર્યા બાદ મનોહર લાલ ખટ્ટરે પોતાના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. ગૃહમાં પોતાના સંબોધન દરમિયાન પૂર્વ સીએમ ખટ્ટરે કહ્યું કે મારી જે પણ નવી જવાબદારી હશે તે નક્કી કરવામાં આવશે. તે વધુ સરળતાથી પૂર્ણ કરશે. તેમણે કહ્યું કે હવે નાયબ સૈની કરનાલના લોકોની સેવા કરશે. ખટ્ટરે કહ્યું કે ભાજપનું સંસદીય બોર્ડ નક્કી કરશે કે કરનાલથી લોકસભાની ચૂંટણી લડવી કે નહીં.

VIDEO | Here’s what former Haryana CM Manohar Lal Khattar (@mlkhattar) said while delivering his resignation speech as an MLA in the state assembly.

