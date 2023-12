ભારત સહિત વિશ્વભરમાં નવા વર્ષની ઉજવણી

ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોના લોકોએ ફટાકડા ફોડીને નવા વર્ષનું સ્વાગત કર્યું. આખો દેશ નવા વર્ષની ઉજવણીમાં ડૂબી ગયો છે. આ અવસર પર જમ્મુ-કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધીના લોકો નવા વર્ષની ઉજવણી ખૂબ જ ઉત્સાહથી કરી રહ્યા છે. સાથે જ આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રપતિ ભવનને પણ શણગારવામાં આવ્યું છે. નવા વર્ષને આવકારવા માટે લોકો મુંબઈના ગેટવે ઓફ ઈન્ડિયા પર એકઠા થયા હતા. નવા વર્ષની શરૂઆત દિલ્હીના ઝંડેવાલન દેવી મંદિરમાં આરતીથી કરવામાં આવી હતી. નવા વર્ષને આવકારવા માટે દિલ્હીના કનોટ પ્લેસમાં લોકોની મોટી ભીડ ઉમટી છે.

Visuals of New Year celebrations at the historical Ridge Maidan in Himachal Pradesh’s Shimla. pic.twitter.com/BWIWV46ntB

— Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2023