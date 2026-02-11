થાઇલેન્ડની સ્કૂલમાં બંદૂકધારીએ શિક્ષકો અને બાળકોને બનાવ્યા બંધક

નવી દિલ્હીઃ થાઈલેન્ડમાં બંદૂકધારીઓનો આતંક જોવા મળ્યો છે. અહીં એક સ્કૂલમાં બંદૂકધારીએ શિક્ષકો અને બાળકોને બંધક બનાવી લીધા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ બંદૂકધારી સ્કૂલમાં ત્યારે ઘૂસ્યો હતો જ્યારે છૂટવાની હતી. સ્થાનિક મિડિયાના અહેવાલ મુજબ હુમલાખોરે કેટલાક શિક્ષકો અને બાળકોને બંધક બનાવ્યાં હતાં.
એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારે દક્ષિણ થાઈલેન્ડના હાટ યાઈ જિલ્લાના એક સ્કૂલમાં ગોળીબારી કરનાર બંદૂકધારીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. બંધક બનાવાયેલા તમામ લોકોને મુક્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. પ્રશાસને સોશિયલ મિડિયા પર માહિતી આપી કે બુધવારે સવારે સોંગખલા પ્રાંતના હાટ યાઈમાં આવેલા પાતોંગપ્રથાનકિરિવાત સ્કૂલમાં 18 વર્ષનો યુવક બંદૂક લઈને ઘૂસ્યો હતો.
આ ઘટનાની માહિતી મળતાં જ સશસ્ત્ર પોલીસની ટીમો સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. સૈંકડો બાળકો સ્કૂલમાંથી ભાગી જવામાં સફળ રહ્યાં હતાં. ઘણા શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ ઇમારતની અંદર ફસાયેલા હોવાનું જણાવાયું હતું. હાટ યાઈ જિલ્લાના અધિકારીઓએ કહ્યું કે તેઓ બંદૂકધારી સાથે વાતચીત કરીને સ્થિતિ કાબૂમાં લેવા પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. સ્થાનિક મિડિયા મુજબ હુમલાખોરથી બચીને ભાગેલા એક સુરક્ષા ગાર્ડે કહ્યું કે બંદૂકધારીએ સ્કૂલના હેડમાસ્ટરને ગોળી મારી હતી.