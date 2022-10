ગુજરાત શહેરી નક્સલીઓ સામે માથું નહીં નમાવેઃ PM મોદી

અમદાવાદઃ વડા પ્રધાન મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. તેમણે ભરૂચ જિલ્લામાં દેશના પહેલા બલ્ક ડ્રગ પાર્કની આધારશિલા રાખી હતી. તેમણે ત્યાં એક સભાને સંબોધતાં કહ્યું હતું કે શહેરી નક્સલી રૂપ બદલીને ગુજરાતમાં પ્રવેશવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પણ રાજ્ય તેમને યુવાઓનું જીવન તબાહ કરવા પ્રવેશવા નહીં દે. આપણે બાળકોને શહેરી નક્સલીઓથી સાવધાન કરવા જોઈએ. તેમણે દેશને તબાહ કરવાનું બીડું ઉઠાવ્યું છે. તે વિદેશી તાકતોના એજન્ટ છે. ગુજરાત તેમની સામે માથું નહીં ઝુકાવે. ગુજરાત તેમને તબાહ કરી દેશે.

આ શહેરી નક્સવાદીઓએ સરદાર પટેલની નર્મદા ડેમના પ્રોજેક્ટને અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમના સપનાને સાકાર કરવા માટે કોર્ટમાં 40-50 વર્ષ ચક્કર લગાવ્યાં.

Sharing glimpses from the public meeting in Bharuch. Over 2 decades ago, Bharuch faced monumental challenges including poor law and order, lack of adequate power and water supply, migration to other places. Things are different now and there is great prosperity in the district. pic.twitter.com/xg7TlRO5j6

