વાતાવરણમાં ગજબનો પલટો; સૌરાષ્ટ્રમાં હિમવર્ષા થઈ; રાજકોટ જાણે મનાલી બની ગયું

રાજકોટઃ અમદાવાદ, દક્ષિણ ગુજરાત સહિત ગુજરાતમાં અનેક ઠેકાણે અને મુંબઈમાં આજે સવારે ગાજવીજ, વીજળીના ચમકારા સાથે કમોસમી વરસાદ તૂટી પડતાં ગરમીથી પીડાતા લોકોને રાહત થઈ હતી, પણ સૌરાષ્ટ્રનાં લોકોને તો જબરી મજા પડી ગઈ. ધોધમાર વરસાદ તો તૂટી પડ્યો, પણ રાજકોટમાં તો હિમવર્ષા થઈ. બરફનાં કરા પડ્યા. લોકો એમના ઘરની બહાર નીકળી પડ્યા હતા અને હાથમાં બરફના કરા લઈને ઉછાળીને આનંદ માણતા હતા.

બરફથી છવાઈ ગયેલા રસ્તાઓ પર એકત્ર થયેલા લોકોએ એમના મોબાઈલ ફોન પરથી ફોટા અને વીડિયો ક્લિપ્સથી સોશિયલ મીડિયાને છલકાવી દીધું. રાજકોટમાં તો જાણે શિમલા-મનાલી જેવો માહોલ ઊભો થયો હતો. રાજકોટના માલિયાસણમાં બરફવર્ષા થવાના કારણે શિમલા જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. બરફના મોટા કરાઓનો વરસાદ થતાં રસ્તાઓ તેમજ ખેતરો પર બરફની ચાદર પથરાઈ હોય તેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

દરમિયાન, હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી છે કે, ગુજરાતમાં હજી વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. સૌરાષ્ટ્ર માટે 24 કલાક ભારે છે.

Flash:

Latest visuals of the surface of #Rajkot – Kuvadva road on Sunday morning was completely paved with white ice due to an intense round of hailstorm. The people on this busy road parked their vehicles and took time to enjoy walking on ice. #Gujarat #Rajkot pic.twitter.com/eWtryZqnt1

— nalla insaan (@_nalla_insaan_) November 26, 2023