પહેલો સ્વદેશી 700 મેગાવોટ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ શરૂ

નવી દિલ્હીઃ રાજ્યમાં ભારતનો પહેલો સ્વદેશી ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. આ પહેલા સ્વદેશી ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ કાકરાપાર ન્યુક્લિયર પ્રોજેક્ટ (KAPP)એ વીજ ઉત્પાદન શરૂ કરી દીધું છે. પાવર પ્લાન્ટ શરૂ થવાની વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આનંદ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે આ પ્રસંગે વૈજ્ઞાનિકો અને એન્જિનિયરોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

વડા પ્રધાન મોદીએ સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ પર એક્સ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે ભારતે એ વધુ સફળતા હાંસલ કરી છે. ગુજરાતમાં 700 મેગાવોટ ક્ષમતાવાળા પહેલા સૌથી મોટા સ્વદેશી કાકરાપાર ન્યુક્લિયર વીજ પ્લાન્ટનું યુનિટ-3 સંપૂર્ણ ક્ષમતાની સાથે કામ શરૂ કરી દીધું છે. અમારા વૈજ્ઞાનિકો, એન્જિનિયરોને અભિનંદન.

India achieves another milestone.

The first largest indigenous 700 MWe Kakrapar Nuclear Power Plant Unit-3 in Gujarat starts operations at full capacity.

Congratulations to our scientists and engineers.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2023