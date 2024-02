અમૂલ એટલે વિશ્વાસ, અમૂલ એક ક્રાંતિ છેઃ PM મોદી

અમદાવાદઃ વડા પ્રધાન મોદી હાલ અમદાવાદ પહોંચ્યા છે. અહીં તેમણે ગુજરાત સહકારી દૂધ સંસ્થાના (GCMMF)ના સ્વર્ણ જયંતી સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ અમદાવાદના મોટેરા સ્થિત નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં થયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને પ્રદેશાધ્યક્ષ સી. આર પાટીલ પણ હાજર રહ્યા છે.

વડા પ્રધાને અહીં અમૂલ બ્રાન્ડની સફળતાઓ વર્ણવી હતી અને એના સહકારનું સામર્થ્ય બતાવ્યું હતું. નાના-નાના પશુપાલકોની આ સંસ્થા આજે મોટા પાયે કામ કરી રહી છે. એ સંગઠનની શક્તિ છે, સહકારની શક્તિ છે. ગુજરાતના ગામડાંએ મળીને 50 વર્ષ પહેલાં જે છોડ વાવ્યો હતો, એ આજે વિશાળ વટવૃક્ષ બની ગયું છે અને એની શાખાઓ દેશ-વિદેશ સુધી ફેલાઈ ચૂકી છે. ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક ફેડરેશનની સ્વર્ણ જયંતી પર તમને સૌને શુભકામનાઓ.

Golden Jubilee Celebrations of the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation is a landmark occasion in its illustrious journey. https://t.co/4GR88NYhfE

