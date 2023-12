વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં વધુ ૨૩ MoU: રૂ. 1 લાખ કરોડના મૂડીરોકાણની શક્યતા

અમદાવાદઃ વડા પ્રધાન મોદીની વિઝનરી લીડરશીપમાં ૨૦૦૩માં શરૂ થયેલી વાઇબ્રન્ટ સમિટની ૧૦મી કડી આગામી ૧૦થી ૧૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૪ના દિવસોમાં મહાત્મા મંદિર, ગાંધીનગરમાં યોજાવાની છે. ‘ગેટ વે ટુ ધ ફ્યુચર’ની થીમ સાથે યોજાનારી ૧૦મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ માટે દેશ-વિદેશના રોકાણકારોને આકર્ષિત કરવામાં મુખ્ય મંત્રીએ લોન્ચ કરેલી આ વેબસાઇટ તથા મોબાઇલ એપ વન સ્ટોપ સોલ્યુશન બની રહે તેવા યુઝર ફ્રેન્ડલી બનાવવામાં આવ્યા છે.

આગામી યોજાનારી ૧૦મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટના પ્રારંભ પૂર્વે રાજ્યના મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ વિવિધ ઉદ્યોગ જૂથો સાથે ગાંધીનગરમાં વધુ ૨૩ MoU કરવામાં આવ્યા છે. વિવિધ ઉદ્યોગ રોકાણકારોએ રાજ્ય સરકાર સાથે એક જ દિવસમાં રૂ. એક લાખ કરોડના સંભવિત રોકાણ કર્યા છે, તેની સાથે જ આ રોકાણથી ૭૦,000 રોજગારી સર્જન થવાની સંભાવના છે.

A Pre-Vibrant Seminar on gems and jewellery sector was held at Sarsana, Gujarat as part of the 10th Vibrant Gujarat Global Summit 2024 earlier today. The theme of the seminar, based on the theme of 'Jewellery, Gemstones and Gujarat: Renaissance for Radiant India', was attended by… pic.twitter.com/hdOy42a0NE

