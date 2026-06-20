રાજ્યમાં આગામી ૭ દિવસ વરસાદી માહોલ: ક્યારે અને ક્યાં પડશે વરસાદ?

ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્ય, દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી માટે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ૭ દિવસનું સત્તાવાર પૂર્વાનુમાન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં આગામી એક સપ્તાહ દરમિયાન મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ અને અમુક ભાગોમાં હવામાન સૂકું રહેવાની સંભાવના છે.
પાછલા ૨૪ કલાકની સ્થિતિ (૨૦ જૂન સુધી)
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વરસાદ: મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે કચ્છ પંથકમાં વાતાવરણ સંપૂર્ણપણે સૂકું રહ્યું હતું.
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તાપમાન: મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય અથવા સામાન્ય કરતાં થોડું વધારે રહ્યું છે. જેમાં કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી.
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સૌથી વધુ ગરમી: સમગ્ર રાજ્યમાં સૌથી ઊંચું તાપમાન સુરેન્દ્રનગરમાં ૪૦.૩ ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું.
આગામી ૭ દિવસની વરસાદી આગાહી
દિવસ-૧ (૨૧ જૂનની સવાર સુધી)
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મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાત: આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર જિલ્લાના કેટલાક સ્થળોએ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા અને અમદાવાદના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે.
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દક્ષિણ ગુજરાત: વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ તેમજ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ અથવા ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે.
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સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ: સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદી માહોલ રહેશે.
દિવસ-૨ અને દિવસ-૩ (૨૧ થી ૨૩ જૂન)
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ઉત્તર ગુજરાત: ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ (અને દિવસ-૩માં મહીસાગર સહિત) વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવો/મધ્યમ વરસાદ નોંધાશે.
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દક્ષિણ ગુજરાત: તમામ જિલ્લાઓ (વડોદરાથી વલસાડ સુધી) અને દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહેશે.
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સૌરાષ્ટ્ર: રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ થઈ શકે છે. બાકીના જિલ્લાઓમાં વાતાવરણ સૂકું રહેશે.
દિવસ-૪ (૨૩ થી ૨૪ જૂન)
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દિવસ-૩ જેવી જ સ્થિતિ રહેશે, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને બોટાદ ઉપરાંત જૂનાગઢ જિલ્લાના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ જોવા મળી શકે છે.
દિવસ-૫, ૬ અને ૭ (૨૪ થી ૨૭ જૂન)
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ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાત: તમામ જિલ્લાઓમાં હવામાન સંપૂર્ણપણે સૂકું થઈ જવાની શક્યતા છે.
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દક્ષિણ ગુજરાત: વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહેશે.
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સૌરાષ્ટ્ર: માત્ર અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં જ છૂટાછવાયા વરસાદની સંભાવના છે, બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન સૂકું રહેશે.