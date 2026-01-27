ATSએ યુવકની આતંકવાદી કાવતરાના આરોપસર ધરપકડ કરી

નવસારી: ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) એ “આતંક અને ભય ફેલાવવા” ના ઉદ્દેશ્યથી લક્ષિત હત્યાઓનું આયોજન કરવાના શંકાસ્પદ યુવકની નવસારીથી ધરપકડ કરી છે. જિલ્લાના ચારપુલના રહેવાસી ફૈઝાન શેખ તરીકે ઓળખાતા આરોપીને 25 જાન્યુઆરીએ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસ દર્શાવે છે કે આરોપી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના રામપુર જિલ્લાના નરપત નગરના દુંદાવાલાનો રહેવાસી છે. ફૈઝાન શેખ પ્રતિબંધિત સંગઠનો જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને અલ-કાયદાની ઉગ્રવાદી વિચારધારાઓથી કટ્ટરપંથી બન્યો હતો. અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શેખ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ અને અન્ય ચેનલો દ્વારા કટ્ટરપંથી તત્વોના સંપર્કમાં હતો. તેના કથિત કટ્ટરપંથીકરણ પછી, તેણે પસંદગીના વ્યક્તિઓ સામે હુમલા કરવા માટે ગેરકાયદેસર શસ્ત્રો અને દારૂગોળો મેળવ્યો હોવાના અહેવાલ છે. ધરપકડ સમયે ATS અધિકારીઓએ તેના કબજામાંથી શસ્ત્રો અને વિસ્ફોટક સામગ્રી જપ્ત કરી હતી.
તપાસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ફૈઝાન શેખના કોઈ સાથીઓ છે કે કેમ તે નક્કી કરવા અને તેને ટેકો આપનારા નાણાકીય અને લોજિસ્ટિકલ નેટવર્ક્સને શોધવા માટે સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે. ધરપકડને પગલે, સુરક્ષા એજન્સીઓએ સાવચેતીના પગલા તરીકે નવસારી અને વ્યાપક દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્રમાં દેખરેખ વધારી દીધી છે. અધિકારીઓ અન્ય ગુપ્તચર એકમો સાથે ગાઢ સંકલન જાળવી રાખીને શસ્ત્રો અને દારૂગોળાના તમામ સંભવિત કડીઓ અને સ્ત્રોતોની તપાસ કરી રહ્યા છે.
આ કેસ એક અલગ ઓપરેશનના લગભગ બે મહિના પછી આવ્યો છે જેમાં ATSએ દેશના વિવિધ ભાગોમાં હુમલાઓનું આયોજન કરતા ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી હતી. નવેમ્બરમાં, હૈદરાબાદના રહેવાસી અહેમદ મોહ્યુદ્દીન સૈયદ, ઉત્તર પ્રદેશના બે માણસો, આઝાદ સુલેમાન શેખ અને મોહમ્મદ સુહેલ મોહમ્મદ સલીમ સાથે, કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રતિબંધિત ઇસ્લામિક સ્ટેટ ખોરાસન પ્રાંતના હેન્ડલર્સ દ્વારા ત્રણેયને કટ્ટરપંથી બનાવવામાં આવ્યા હતા, અને તેમના કબજામાંથી ઘણા શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. સૈયદે ચીનમાં દવાનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તે અનેક સ્થળોએ હુમલાઓનું આયોજન કરવામાં સામેલ હોવાનું કહેવાય છે. ATSએ ગુજરાતમાં શંકાસ્પદ આતંકવાદ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓને લક્ષ્ય બનાવતા વધુ ધરપકડો પણ કરી છે, જે રાજ્યમાં સુરક્ષા એજન્સીઓની સતત સતર્કતા દર્શાવે છે.