ગણતંત્ર દિવસ પરેડ : શક્તિ અને આધ્યાત્મિક કરુણાનું પ્રદર્શન

નવી દિલ્હી : ભારતના ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં આ વખતે સૈન્ય શક્તિના પ્રદર્શન સાથે આધ્યાત્મિક કરુણા અને શાંતિનો સંદેશ પણ ઉજાગર કરવામાં આવ્યો. સામાજિક સંવાદિતા, શાંતિ, કરુણા અને પરસ્પર સહઅસ્તિત્વના વિચારને દર્શાવવામાં આવ્યો. જેના માટે ગ્લોબલ બૌદ્ધ સમિટમાં ભાગ લેનારા 40 દેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા આંતરરાષ્ટ્રીય ભિક્ષુઓના જૂથે આ વર્ષની ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં અતિથિ તરીકે હાજરી આપી.કેન્દ્ર સરકારના સંસ્કૃતિ મંત્રાલય દ્વારા એક ખાસ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય બૌદ્ધ કોન્ફેડરેશન (IBC) દ્વારા 24 અને 25 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ આ સમિટ યોજાઈ હતી. “કલેક્ટિવ વિઝડમ, યુનાઇટેડ વોઇસ અને મ્યુચ્યુઅલ કોએક્ઝિસ્ટન્સ” થીમ પર સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઘટના બુદ્ધની ભૂમિ ભારત તરફથી વિશ્વને સંઘર્ષોના શાંતિપૂર્ણ નિરાકરણ, વૈશ્વિક અસમાનતા અને પર્યાવરણીય સંકટના ઉકેલ માટેનો સંદેશ છે.
પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં IBCના સેક્રેટરી જનરલે કહ્યું કે, “પરેડમાં ભારત પોતાની શક્તિનું પ્રદર્શન કરશે, પરંતુ તે બૌદ્ધ ધર્મની ભૂમિ છે, જે વિશ્વના અનેક દેશોમાં શાંતિ, પ્રેમ અને દયાનો સંદેશ ફેલાવે છે. અમે કરુણા અને સંભાળની શક્તિમાં માનીએ છીએ. આજે વિશ્વને શાંતિ અને મૈત્રીપૂર્ણ સહઅસ્તિત્વની જરૂર છે.”
IBCના ડિરેક્ટર જનરલ અભિજિત હલ્દરે જણાવ્યું કે ગણતંત્ર દિવસ ભારતીય બંધારણના અમલનો દિવસ પણ છે. બૌદ્ધ સિદ્ધાંતોએ ભારતીય બંધારણને પ્રભાવિત કર્યા છે; સમાનતા, કરુણા અને અહિંસાના આદર્શો બંધારણનો અભિન્ન ભાગ છે. “બૌદ્ધ સંઘ ભાગીદારીપૂર્ણ લોકશાહીનું પ્રારંભિક મોડેલ હતું, જેણે ભારતીય સંસદીય વ્યવસ્થામાં અપનાવવામાં આવેલી લોકશાહી નિયમો અને પ્રક્રિયાઓને પ્રભાવિત કર્યા છે,” તેમણે ભાર મૂક્યો.
પરેડમાં એક તરફ સશસ્ત્ર દળો, નૌકાદળ અને વાયુસેનાની શક્તિ તેમજ બખ્તરબંધ વાહનોનું પ્રદર્શન થયું. તો બીજી તરફ બૌદ્ધ ભિક્ષુઓનું જૂથ શાંતિ અને કરુણાનું પ્રતીક બન્યું. આ વિશ્વને અરાજકતામાંથી ધમ્મ દ્વારા ઉકેલનો અંતિમ માર્ગ બતાવશે.IBCના ડેપ્યુટી સેક્રેટરી જનરલ ડૉ. દમેન્ડા પોરેજ (શ્રીલંકા)એ કહ્યું કે “બૌદ્ધ ધમ્મ ભારતનું અનિવાર્ય વારસો છે જે અમારા દેશમાં ફેલાયો. અમે બૌદ્ધ સિદ્ધાંત સાથે કલાકારોને પણ પ્રાપ્ત કર્યા, જેણે શ્રીલંકામાં આધ્યાત્મિક પુનર્જાગરણ લાવ્યું. ભારત વિશ્વ માટે પ્રકાશ છે: શક્તિ અને આધ્યાત્મિક દયા બંનેનું પ્રદર્શન કરે છે.”બે દિવસીય સમિટમાં 40 દેશોમાંથી 800થી વધુ પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો. જેમાં 200થી વધુ વિદેશી સહભાગીઓ અને આશરે 100 સંઘના સભ્યો સાથે ભારતીય રાજદ્વારીઓ, શિક્ષણવિદો, વિદ્વાનો અને સામાન્ય અનુયાયીઓ પણ સામેલ હતા. આ ઘટના ભારતની સૈન્ય શક્તિ અને આધ્યાત્મિક મૂલ્યોના સંયોજનને દર્શાવે છે, જે વિશ્વને શાંતિ અને સહઅસ્તિત્વનો સંદેશ આપે છે.