GT vs RR: રાજસ્થાન રોયલ્સે ગુજરાત ટાઈટન્સને 3 વિકેટે હરાવ્યું

IPL ટાઇટલ બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહેલી ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે મુશ્કેલ બની ગયું છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે છેલ્લી ઓવરમાં જીતેલી મેચ હાર્યા બાદ રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચ પણ બહાર થઈ ગઈ હતી. કેપ્ટન સંજુ સેમસનના કાઉન્ટર એટેક બાદ શિમરોન હેટમાયરની વધુ એક વિસ્ફોટક ઇનિંગે રાજસ્થાનને પ્રથમ વખત ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે 3 વિકેટે જીત અપાવી હતી.

A thrilling final-over finish and it’s the @rajasthanroyals who edge out the spirited @gujarat_titans ! 👍 👍

રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે બીજી હાર દેખાઈ રહી હતી, જે ગત સિઝનની ફાઈનલ સહિત ગુજરાત સામેની ત્રણેય મેચ હારી ગઈ હતી. ફરી એકવાર ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે રાજસ્થાન હારી જશે તેવું લાગી રહ્યું હતું. કેપ્ટન સેમસન અને હેટમાયરે આવું ન થવા દીધું. તેનાથી વિપરિત, આ બંનેએ બાકીના ધ્રુવ જુરેલ અને રવિચંદ્રન અશ્વિન સાથે મળીને પ્રથમ બેટિંગ કર્યા બાદ ડિફેન્ડિંગનો ગુજરાતનો નબળો રેકોર્ડ જાળવી રાખ્યો હતો.

.@IamSanjuSamson led from the front for @rajasthanroyals in the chase and was our top performer from the second innings of the #GTvRR match 👍 👍 #TATAIPL

Here’s his batting summary 🔽 pic.twitter.com/FfMfdg7uUB

