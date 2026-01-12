રૂ. 100 કરોડની GST ચોરીના કેસમાં GST ઇન્સ્પેક્ટર આરોપી

લખનૌઃ ઉત્તર પ્રદેશ સ્પેશલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) દ્વારા એકત્ર કરાયેલા નવા પુરાવાઓને આધારે ગાઝિયાબાદમાં નોંધાયેલા રૂ. 100 કરોડની GST ચોરીના કેસમાં દિલ્હીમાં તહેનાત એક કેન્દ્રીય GST ઇન્સ્પેક્ટરને આરોપી બનાવવામાં આવ્યો છે. મોહિત અગ્રવાલ નામનો આ ઇન્સ્પેક્ટર હાલમાં ફરાર છે અને તેને શોધવા તથા ધરપકડ કરવા માટે ટીમો તહેનાત કરવામાં આવી છે.
તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા મુજબ આ મામલો નકલી કંપનીઓ, ખોટા ઈ-વે બિલો અને ઇન્વોઇસ દ્વારા કરવામાં આવેલી મોટા પાયાની ટેક્સ છેતરપિંડી સાથે જોડાયેલો છે. આ કેસની FIR ગાઝિયાબાદના કવિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવી હતી. STFએ શુક્રવારે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી, જેમાં દિલ્હી સ્થિત સ્ક્રેપ વેપારી હરદીપ સિંહ ઉર્ફે પ્રિન્સ, જિતેન્દ્ર ઝા, પુનિત અગ્રવાલ અને શિવમ સિંહનો સમાવેશ થાય છે.
STF અનુસાર આ ગેંગે અનેક નકલી કંપનીઓ ઊભી કરી અને નકલી ઈ-વે બિલો તૈયાર કર્યા, જેથી ગેરરીતિથી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી શકાય. આ કારણે સરકારી ખજાનાને અંદાજે રૂ. 100 કરોડનું નુકસાન થયું. તપાસ દરમિયાન એવા પુરાવા પણ સામે આવ્યા છે કે ઇન્સ્પેક્ટર અગ્રવાલ લાંચને બદલે આ ગેંગને વિભાગીય મદદ પૂરી પાડતા હતા. આ ઉપરાંત તપાસકર્તાઓએ હરિયાણામાં રહેતા આલોક નામના એક દલાલની સંડોવણી પણ ઉજાગર કરી છે, જેણે હરદીપ સિંહને કમિશનને બદલે નકલી કંપનીઓ ઉપલબ્ધ કરાવી હતી.
STF અધિકારીએ આપી માહિતી
તપાસ સાથે જોડાયેલા એક વરિષ્ઠ STF અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઇન્સ્પેક્ટર અગ્રવાલની ભૂમિકા સ્પષ્ટ રીતે સામે આવી ગઈ છે. તેઓ આ ગેંગનો સક્રિય ભાગ હતા, તેથી તેમને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. તપાસ હજુ ચાલુ છે અને STF દ્વારા તપાસનો દાયરો વધારવામાં આવતા આવનારા સમયમાં વધુ ધરપકડો થવાની સંભાવના છે.