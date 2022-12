ચીન સહિત વિશ્વમાં કોરોનાના વધી રહેલા કેસોએ કેન્દ્ર સરકારને ચિંતામાં મૂકી દીધી છે. તાજેતરની એડવાઈઝરીમાં કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યોને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજનનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા જણાવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકાર કોરોના વાયરસ સામેની લડાઈની સતત સમીક્ષા કરી રહી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ગુરુવારે ચેતવણી આપી હતી કે કોરોના હજી સમાપ્ત થયો નથી. ચીન સહિત ઘણા દેશોમાં રોગચાળો હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે. સરકારે ચીન, થાઈલેન્ડ, દક્ષિણ કોરિયા અને જાપાનથી આવતા મુસાફરો માટે RT-PCR ટેસ્ટ ફરજિયાત બનાવ્યો છે.

Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to secretaries (Health) of States and UTs regarding conducting mock drills at all health facilities (including identified COVID-dedicated health facilities) across the country on December 27. pic.twitter.com/cXYdG7T3qg

— ANI (@ANI) December 24, 2022