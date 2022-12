‘PM બહાર માસ્ક પહેરતા નથી, લોકોને ડરાવવા માટે સંસદમાં માસ્ક પહેરે છે’ : ખડગે

ચીનમાં કોરોના વાયરસ BF.7ના નવા પ્રકારને વધતા જોઈને કેન્દ્ર સરકારે એડવાઈઝરી જારી કરી છે. દરમિયાન, કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન મનસુખ માંડવિયાએ એક પત્ર લખીને માંગ કરી હતી કે રાહુલ ગાંધીની આગેવાની હેઠળની ભારત જોડો યાત્રાને મોકૂફ રાખવામાં આવે, જેના પછી કોંગ્રેસ અને ભાજપના નેતાઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો છે. શનિવારે (24 ડિસેમ્બર) કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ દાવો કર્યો છે કે કોરોના ક્યાંય નથી.

Delhi | BJP is in fear due to Bharat Jodo Yatra and is taking excuse of Covid. There is no Covid anywhere. Nothing happened to anyone. PM Modi himself doesn't wear a mask. All this is being done to create fear among people & break this Yatra: Congress President Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/yNvYJr7Swa — ANI (@ANI) December 24, 2022

ભારત જોડો યાત્રામાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે કહ્યું કે કોરોના ક્યાંય નથી, કોઈ માસ્ક પહેરતું નથી. કોઈને કંઈ થયું નથી. આ સાથે તેમણે કહ્યું કે કોરોના હોય કે જે પણ હોય, અમે આગળ વધીશું. કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર પર આરોપ લગાવતા તેમણે કહ્યું કે સરકાર જાતિ અને ધર્મના નામે લોકોને વિભાજિત કરી રહી છે અને લોકો પાસેથી વાણી સ્વાતંત્ર્ય પણ છીનવી રહી છે. સારી વિચારધારાના લોકોને ધમકાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ભાજપ ભારત જોડો યાત્રાથી ડરે છે, તેથી તે કોવિડનું બહાનું લઈને આવી છે.

Actor Kamal Hassan joins 'Bharat Jodo Yatra' as it marches ahead in the national capital Delhi. pic.twitter.com/ZZ02uwyCDa — ANI (@ANI) December 24, 2022

પીએમ મોદી પર નિશાન સાધ્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધતા તેમણે કહ્યું કે તેઓ લગ્નમાં માસ્ક પહેર્યા નહોતા, પરંતુ માસ્ક પહેરીને સંસદમાં આવ્યા હતા. આ બધું કોરોનાને લઈને લોકોમાં ડર ફેલાવવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓએ આ બધું ભારત જોડો યાત્રાને નિષ્ફળ બનાવવા માટે કર્યું છે. આ દરમિયાન કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે ભારત-ચીન સરહદ વિવાદ પર કહ્યું કે મોદી સરકાર તેના પર ચર્ચા કરવાથી ભાગી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે ચીન આપણા પર હુમલો કરી રહ્યું છે, રાહુલ ગાંધી તેના પર અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. અગાઉ નેહરુએ ચીન અંગે ચર્ચા કરી હતી.

આ યાત્રામાં અભિનેતા કમલ હાસન પણ જોડાયા હતા

જણાવી દઈએ કે, રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધીની ‘ભારત જોડો યાત્રા’ ચાલી રહી છે અને અભિનેતા કમલ હાસન શનિવારે આ યાત્રામાં સામેલ થવા આવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેણે કહ્યું કે ઘણા લોકો મને પૂછે છે કે હું અહીં કેમ છું. હું અહીં એક ભારતીય તરીકે છું. મારા પિતા કોંગ્રેસી હતા. હું અલગ અલગ વિચારધારા ધરાવતો હતો અને મારી પોતાની રાજકીય પાર્ટી શરૂ કરી હતી, પરંતુ જ્યારે દેશની વાત આવે છે ત્યારે તમામ રાજકીય પક્ષોની રેખાઓ ઝાંખી પડી જાય છે. મેં તે લાઇનને અસ્પષ્ટ કરી અને અહીં આવ્યો.