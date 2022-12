પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને બીજેપી નેતા રવિશંકર પ્રસાદે કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રાને લઈને રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે જેઓ તેમની પાર્ટીને એક કરી શકતા નથી તેઓ ભારતને એક કરવાની વાત કરે છે. જો તમે દેશને જોડવા નીકળ્યા છો, તો તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે કે તમે ભારત જોડો યાત્રા દ્વારા ભારતને કેટલું જોડવામાં સફળ થયા છો. તમે ભારત સાથે કેટલું જોડાઈ શક્યા છો ?

Rahul Gandhi is talking about spreading love. But he is being accompanied by people who try to divide India. People belonging to 'tukde tukde' gang walked with him at different places during Bharat Jodo yatra. How can he spread love by walking with them?: BJP leader Ravi S Prasad pic.twitter.com/t6VrMqumo4 — ANI (@ANI) December 24, 2022

રવિશંકર પ્રસાદે વધુમાં કહ્યું કે તમારી મુલાકાતમાં ટુકડે-ટુકડે ગેંગના લોકોએ પણ ભાગ લીધો હતો, જેમણે દેશ વિરુદ્ધ અપમાનજનક વાતો કરી હતી અને તમે તમારી ભારત મુલાકાત દરમિયાન દેશની સેનાનું પણ અપમાન કર્યું હતું. તમે કહો છો કે તમે પ્રેમનો સંદેશો લઈને આવ્યા છો, પરંતુ તમે વડાપ્રધાન વિરુદ્ધ જ બોલો છો. આ કેવો પ્રેમ છે.

Rahul Gandhi questioned Indian Army again today. He's asking when'll the land be returned? But when was the land taken?Video shows Army giving befitting response in Tawang&he says Army 'pitti hain'. It's his party's strategy to make hateful remarks about Army:BJP leader RS Prasad pic.twitter.com/llWq4HJS6A — ANI (@ANI) December 24, 2022

રવિશંકર પ્રસાદનો ટોણો – દિલ્હીની ઘણી મુલાકાત લો

દિલ્હી પહોંચેલી કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રાને લઈને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રીએ રાહુલ ગાંધી પર શાબ્દિક પ્રહારો કર્યા હતા અને સલાહ આપી હતી કે તમારે દેશના લોકોનું સન્માન કરવું જોઈએ, તેમના અભિપ્રાયનું સન્માન કરવું જોઈએ અને દિલ્હીની ખૂબ મુલાકાત લો.

Bihar | Rahul Gandhi spoke about 'Make In India'. Today, India is the second largest manufacturer of mobile phones after China. Rahul Gandhi should know that Samsung and Apple phones are being made in India now: BJP leader Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/i8DpoLkcaC — ANI (@ANI) December 24, 2022

અનુરાગ ઠાકુરે પણ રાહુલ પર નિશાન સાધ્યું હતું

કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે પણ શનિવારે રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા અને તેમના પર ઉગ્ર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે ચીન, કોરિયા અને જાપાનમાં કોવિડના કેસ વધી રહ્યા છે, પરંતુ કોંગ્રેસને માત્ર એક જ પરિવારની ચિંતા છે. જ્યારે કોરોનાને લઈને કોવિડ પ્રોટોકોલને અનુસરવાનો સમય છે, ત્યારે તેઓ કોરોના ફેલાવવામાં વ્યસ્ત છે. ઠાકુરે કહ્યું કે હું રાહુલ ગાંધીને પૂછવા માંગુ છું કે શું હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુના સંપર્કમાં આવેલા તેમણે કે અન્ય કોંગ્રેસી નેતાઓનો કોરોના ટેસ્ટ કરાવ્યો? CM સુખુ ગયા અઠવાડિયે કોરોના પોઝિટિવ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.

Covid cases rising in China,Korea&Japan but Cong is bothered about only one family. It's time to follow Covid protocol. I want to ask Rahul Gandhi, did he or other Cong leaders who came in contact with HP CM who tested positive, isolate or get tested?:Union minister Anurag Thakur pic.twitter.com/UuOXZf9dey — ANI (@ANI) December 24, 2022

રવિશંકર પ્રસાદે આરોપ લગાવ્યો હતો

આ પહેલા બીજેપી નેતા રવિશંકર પ્રસાદે રાહુલ ગાંધીના ભારત જોડો વિશે કહ્યું હતું કે આ એક ખાસ પરિવારને બચાવવાની યાત્રા છે. તેમની સાથે એવા લોકો પણ છે જેમના પર ભ્રષ્ટાચારના આરોપ છે અને જેમની રાજનીતિ જોખમમાં છે. કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દેશને એક કરવાની વાત કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે પોતે કહ્યું હતું કે થાળી મારવાથી શું થશે, મીણબત્તી પ્રગટાવવાથી શું થશે.