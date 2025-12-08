ગોવા નાઈટક્લબ દુર્ઘટના: વાયરલ વીડિયોમાં ડાન્સની મસ્તી વચ્ચે આગની જ્વાળાઓ

અર્પોરા: ઉત્તર ગોવામાં શનિવારે મોડી રાત્રે લોકપ્રિય અર્પોરા નાઇટક્લબ બિર્ચમાં લાગેલી ભીષણ આગમાં પાંચ પ્રવાસીઓ સહિત 25 લોકોના મોત થયા છે અને છ લોકો ઘાયલ થયા છે. રાત્રે 11.45 વાગ્યે બેલી-ડાન્સ પરફોર્મન્સ દરમિયાન આગ ફાટી નીકળી અને થોડી જ સેકન્ડોમાં પહેલા માળના ડાન્સ ફ્લોરને ઘેરી લીધું. જ્યારે આગ લાગી ત્યારે લગભગ 150 લોકો ડીજે વિસ્તારમાં હતા, જ્યારે આગની જાણ પહેલી વાર થઈ ત્યારે ડાન્સર મહેબૂબા ઓ મહેબૂબાના ગીત પર પરફોર્મ કરી રહી હતી.
માનવામાં આવે છે કે ઇલેક્ટ્રિક ફટાકડા લાકડાના છત પર અથડાયા હતા, જેનાથી આગ લાગી હતી. ધુમાડો ઝડપથી ઇમારતમાં ભરાઈ ગયો, જેના કારણે ગભરાટનો માહોલ ફેલાયો. કેટલાક મહેમાનો નીચે બેઝમેન્ટ કિચનમાં ભાગી ગયા, જ્યાં 23 લોકો ગૂંગળામણમાં મૃત્યુ પામ્યા. પાછળથી સીડી પર બે સળગી ગયેલા મૃતદેહ મળી આવ્યા છે.
મૃતકોમાં આસામ, બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ અને નેપાળના 20 સ્ટાફ અને પાંચ પ્રવાસીઓનો સમાવેશ થાય છે. પાણીથી ઘેરાયેલા આ ક્લબમાં ફક્ત એક પ્રવેશ માટે એક સાંકડો રસ્તો જ હતો, જેના કારણે લોકો ફસાઈ ગયા હતા અને બચાવ કાર્યમાં વિલંબ થયો હતો. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે નાઈટક્લબ યોગ્ય લાઇસન્સ વિના કાર્યરત હતું અને ફાયર સેફ્ટિના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતું હતું. આ દુર્ઘટના બાદ રાજ્ય સરકારના ત્રણ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે જણાવ્યું હતું કે મુખ્ય સચિવ અને ડીજીપી આલોક કુમાર સસ્પેન્ડ કરાયેલા અધિકારીઓ સામે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી શરૂ કરશે. તેમણે સિલિન્ડર વિસ્ફોટની શરૂઆતની અટકળોને ફગાવી દીધી હતી, નોંધ્યું હતું કે પોલીસ અને ફાયર સર્વિસની તપાસમાં ઇલેક્ટ્રિક ફટાકડાને કારણભૂત ગણાવવામાં આવ્યું હતું. “લાકડાની છતને કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ હતી,” તેમણે કહ્યું.શનિવાર સાંજ સુધીમાં 17 મૃતદેહોનું પોસ્ટમોર્ટમ પૂર્ણ થયું હતું, અને પાંચને પરિવારોને સોંપવામાં આવ્યા હતા. તપાસ બાદ, રાજ્ય સરકારે અપૂરતા અગ્નિ સલામતી પગલાંનો ઉલ્લેખ કરીને, તે જ માલિકની માલિકીની બીજી ક્લબ, વાગેટર ખાતે રોમિયો લેનને સીલ કરી દીધી હતી.
પોલીસે ચાર ક્લબ સ્ટાફ – ચીફ જનરલ મેનેજર રાજીવ મોડક, ગેટ મેનેજર પ્રિયાંશુ ઠાકુર, બાર મેનેજર રાજવીર સિંઘાનિયા અને જનરલ મેનેજર વિવેક સિંહની ધરપકડ કરી હતી. દિલ્હી સ્થિત માલિકો સૌરભ અને ગૌરવ લુથરા સામે અકસ્માતે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી એફ.આઈ.આર. નોંધવામાં આવી છે. ધરપકડ વોરંટ બજાવવા માટે પોલીસ ટીમ દિલ્હીમાં છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દરેક મૃતકના પરિવારજનો માટે 2 લાખ રૂપિયા અને ઘાયલોને 50,000 રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી. મુખ્યમંત્રી સાવંતે દરેક મૃત્યુ પામેલા માટે 5 લાખ રૂપિયા અને ઘાયલોને 50,000 રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી.