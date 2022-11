રાહુલ ગાંધીના રાજસ્થાન પ્રવાસ પહેલા ગેહલોત-પાયલટ એક થઈ ગયા

રાજસ્થાન કોંગ્રેસમાં ચાલી રહેલા રાજકીય સંકટ વચ્ચે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રા રાજસ્થાનમાં પ્રવેશે તે પહેલા બંને નેતાઓ (સચિન પાયલોટ અને અશોક ગેહલોત) હવે સાથે આવી ગયા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે થોડા દિવસ પહેલા સચિન પાયલટને ‘દેશદ્રોહી’ કહ્યા હતા. તે પછી આ પહેલીવાર છે જ્યારે બંને નેતા એક સાથે આવ્યા છે. આજે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે કહ્યું કે દેશ મોંઘવારી અને ભારે બેરોજગારી સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે, તેથી રાહુલ ગાંધી શાંતિનો સંદેશ આપી રહ્યા છે. દેશભરમાં વધી રહેલા તણાવનો સામનો કરવાનો પડકાર છે. ગેહલોતે કહ્યું કે બધાએ રાહુલ ગાંધીના સંદેશને સ્વીકાર્યો છે.

Bharat Jodo Yatra with Rahul Gandhi will be welcomed with maximum enthusiasm and energy in Rajasthan. The Yatra will spend 12 days in the state. It will be a historic Yatra with participation of all sections of people: Congress leader Sachin Pilot, at Jaipur pic.twitter.com/wDjdxAS1q3 — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) November 29, 2022

પાર્ટીની સુંદરતાને એક સાથે આવવા કહ્યું

ગેહલોતે ભાજપ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે ભાજપ પ્રવાસથી ડરે છે. ભાજપ લોકોને યાત્રા વિરુદ્ધ ભડકાવી રહી છે. રાજસ્થાનમાં બધા એક છે. અમે બંને એક છીએ. તે પાર્ટીની સુંદરતા છે. સીએમ અશોક ગેહલોતના કહેવા પ્રમાણે, રાહુલ ગાંધીએ એક સંદેશ આપ્યો છે જેના પછી આપણે બધા એક છીએ.

We are united. Here Ashok Ji and Sachin Pilot Ji have said that the Congress party in Rajasthan is united. Rahul Gandhi has clearly stated that both Ashok Gehlot and Sachin Pilot are assets to the party: KC Venugopal, Gen Secy-Org, Congress, at Jaipur pic.twitter.com/44Bq4Os41l — ANI (@ANI) November 29, 2022

પાયલોટે કહ્યું- રાજસ્થાન ટ્રાવેલ નંબર વન હશે

આ પ્રસંગે સચિન પાયલોટે જણાવ્યું હતું કે અમે ચૂંટણી અને ભારત જોડો યાત્રા અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરી છે. ભારત જોડો યાત્રાને લઈને સમગ્ર દેશમાં ઉત્સાહ છે. દરેક વ્યક્તિ એક છે. રાજસ્થાન યાત્રા નંબર વન હશે.

#WATCH | "Rahul Gandhi has said that Ashok Gehlot and Sachin Pilot are assets to the party," Rajasthan CM & Congress leader Ashok Gehlot at Jaipur pic.twitter.com/rRfGN5ffPl — ANI (@ANI) November 29, 2022

કોંગ્રેસના નેતા વેણુગોપાલે કહ્યું કે તૈયારી શાનદાર છે

જ્યારે બંને ટોચના નેતાઓ એકસાથે આવ્યા ત્યારે કેસી વેણુગોપાલે કહ્યું કે હું રાજસ્થાનના નેતાઓને આટલી શાનદાર તૈયારી કરવા બદલ અભિનંદન આપવા માંગુ છું. મોટા નેતાઓ અને તમામ કાર્યકરો એક થયા છે. વેણુગોપાલે કહ્યું કે અશોક જી અને સચિનજીએ કહ્યું છે કે આ સફર શ્રેષ્ઠ રહેશે. આ સાથે વેણુગોપાલે એમ પણ કહ્યું હતું કે એડવાઈઝરી બાદ મેં એડવાઈઝરીના ભંગ કરનારા નિવેદનો પર રિપોર્ટ માંગ્યો છે. અમે રાજસ્થાનમાં ફરીથી ચૂંટણી જીતીશું. આ સાથે વેણુગોપાલે એમ પણ કહ્યું હતું કે એડવાઈઝરી બાદ મેં એડવાઈઝરીના ભંગ કરનારા નિવેદનો પર રિપોર્ટ માંગ્યો છે.

ભારત જોડો યાત્રા પહેલા બંને નેતાઓ સાથે આવ્યા હતા

જણાવી દઈએ કે કોંગ્રેસ દેશભરમાં ભારત જોડો યાત્રા કાઢી રહી છે. હાલમાં આ યાત્રા મધ્યપ્રદેશમાં છે અને 5 ડિસેમ્બરે રાજસ્થાનમાં પ્રવેશ કરશે. તે પહેલા બંને નેતાઓનું એકસાથે આવવું પાર્ટી માટે સારા સંકેત છે.

ગેહલોતે પાયલટને દેશદ્રોહી કહ્યો

થોડા દિવસો પહેલા અશોક ગેહલોતે કહ્યું હતું કે પાયલટ ‘ગદ્દર’ (દેશદ્રોહી) છે, જે તેમની જગ્યા લઈ શકતો નથી. કારણ કે તેમણે 2020માં કોંગ્રેસ સામે બળવો કરીને રાજ્ય સરકારને તોડી પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ પછી રાહુલ ગાંધીએ સોમવારે ઈન્દોરમાં કહ્યું હતું કે બંને નેતાઓ પાર્ટી માટે સંપત્તિ છે.