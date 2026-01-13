આર્મી ચીફનો પાકિસ્તાનને કડક સંદેશ

ભારતીય સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટ અને કડક ચેતવણી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનનો પરમાણુ વાણીયાત્રા દૂર કરવામાં આવ્યો છે, અને ભારતનું ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પણ ચાલુ છે. તેથી, પાકિસ્તાન દ્વારા આગળની કોઈપણ કાર્યવાહી અથવા દુ:સાહસનો યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવશે.
Delhi: Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi says, “India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in the Shaksgam Valley is concern. We do not approve of it…” pic.twitter.com/WJLp5GJToD
દિલ્હીમાં વાર્ષિક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, આર્મી ચીફે જણાવ્યું હતું કે ઉત્તરી મોરચા પર પરિસ્થિતિ હાલમાં સ્થિર છે, અને ભારતીય સેનાએ સતત સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. સેનાના ઉચ્ચ સ્તરે ચાલી રહેલી વાટાઘાટો સામાન્યીકરણમાં ફાળો આપી રહી છે. દરમિયાન, તૈનાતી સંતુલિત અને મજબૂત રહે છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પરિસ્થિતિ સંવેદનશીલ રહે છે પરંતુ નિયંત્રણમાં છે. 2025 માં, 31 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા, જેમાંથી 65 ટકા પાકિસ્તાની હતા.
Delhi: Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi says, “So, as far as forces are concerned, as of today, we are not relenting at all, no forces are coming back, because in my wisdom, today, 140 approximately still, the terrorists within the hinterland are likely to be… pic.twitter.com/siIn8rAAqq
આર્મી ચીફે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય સેનામાં પુનર્ગઠન ચાલુ છે, જેમાં રુદ્ર બ્રિગેડ, ભૈરવ બટાલિયન, શક્તિબાન રેજિમેન્ટ અને અશ્ની પ્લાટૂનનો સમાવેશ થાય છે. પહેલી વાર, કોર્પ્સ કમાન્ડરને પણ કટોકટી ખરીદી સત્તાઓ આપવામાં આવી છે. મ્યાનમારની ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થયા પછી, ભારત અને મ્યાનમારની સેનાઓ અસરકારક રીતે એકીકૃત થઈ શકે છે. ભારતીય સેના શરૂઆતથી જ થિયેટરાઇઝેશન માટે પ્રતિબદ્ધ રહી છે. હું દેશવાસીઓને ખાતરી આપવા માંગુ છું કે ભારતીય સેના દરેક પરિસ્થિતિમાં સતર્ક, મજબૂત અને દૃઢ રહે છે.
Delhi: Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, says, “Based on the information we have, around 8 terrorist camps that are active are in our knowledge, out of which 2 are in the IB sector and 6 in the LC sector…” pic.twitter.com/Y9NWFYvWTA
ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન થયેલી આગળની ગતિવિધિઓ બંને દેશો દ્વારા ધીમે ધીમે ઓછી કરવામાં આવી છે. જોકે અમે અમારી આંખો અને કાન ખુલ્લા રાખી રહ્યા છીએ, લગભગ આઠ આતંકવાદી છાવણીઓ IB અને LoC પર સક્રિય છે. આમાંથી, બે IB નજીક અને છ LoC નજીક છે. પાકિસ્તાન સાથે DGMO-સ્તરની વાટાઘાટોમાં પરમાણુ શસ્ત્રોનો કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. તેઓ પહેલા ડ્રોનનો ઉપયોગ કરતા હતા અને પુનર્ગઠન કરવાનું વિચારી રહ્યા હતા, અને હવે તેમણે આ પર કામ ઝડપી બનાવ્યું છે.
આર્મી ચીફે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય સેનાની શક્તિમાન રેજિમેન્ટની રેન્જ શરૂઆતમાં 100 થી 400 કિલોમીટર હશે, અને પછી તેને 700 થી 1,000 કિલોમીટર સુધી વિસ્તૃત કરવામાં આવશે. હાલમાં, ત્રણ શક્તિમાન રેજિમેન્ટને સેનામાં સામેલ કરવામાં આવશે. દરેક આર્મી કમાન્ડ પાસે આશરે 5,000 ડ્રોન બનાવવાની ક્ષમતા છે. ભારત માટે મિસાઇલ અને રોકેટ ફોર્સ સ્થાપિત કરવી એ સમયની માંગ છે, અને આ જેટલું વહેલું થાય તેટલું ભારતની સુરક્ષા માટે સારું.