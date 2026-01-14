રશિયાએ યુક્રેન પર ફરી કર્યો મોટો હુમલો

રશિયાએ યુક્રેન પર ફરી એક હુમલો કર્યો છે. ચાર દિવસમાં આ ચોથો મોટો ડ્રોન હુમલો છે. અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે પાવર ગ્રીડને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલાઓ રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધને રોકવાના યુએસ પ્રયાસોને પણ અવરોધે છે, જે લગભગ ચાર વર્ષથી યુદ્ધમાં છે.
યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીએ એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે રશિયાએ આશરે ૩૦૦ ડ્રોન, ૧૮ બેલિસ્ટિક મિસાઇલો અને સાત ક્રુઝ મિસાઇલોનો ઉપયોગ કરીને હુમલાઓ કર્યા હતા. રાતોરાત થયેલા હુમલામાં આઠ વિસ્તારોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ઉત્તરપૂર્વ ખાર્કિવમાં એક મેઇલ ડેપોમાં ચાર લોકો માર્યા ગયા હતા. કિવ પ્રદેશમાં સેંકડો ઘરો પણ અંધારામાં ડૂબી ગયા હતા. યુક્રેનની રાજધાની આ દિવસોમાં તીવ્ર ઠંડીનો અનુભવ કરી રહી છે, દિવસનું તાપમાન માઇનસ ૧૨ ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી ગયું છે. શેરીઓ બરફથી ઢંકાઈ ગઈ છે, અને જનરેટરના અવાજથી શહેર ભરાઈ ગયું છે.
અનેક રહેણાંક ઇમારતોને નુકસાન થયું
સ્થાનિક અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રશિયન હુમલાઓમાં યુક્રેનના ખાર્કિવ ક્ષેત્રમાં ૧૦ લોકો ઘાયલ થયા છે. દક્ષિણ શહેર ઓડેસામાં છ લોકો ઘાયલ થયા છે. પ્રાદેશિક લશ્કરી વહીવટના વડા ઓલેહ કિપરે જણાવ્યું હતું કે હુમલાઓથી ઊર્જા ગ્રીડ, એક હોસ્પિટલ, એક કિન્ડરગાર્ટન, એક શૈક્ષણિક સંસ્થા અને અનેક રહેણાંક ઇમારતોને નુકસાન થયું છે. રશિયન હુમલાઓએ કડકડતી શિયાળામાં યુક્રેનિયન નાગરિકોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કર્યો છે. પાવર ગ્રીડ પરના હુમલાઓ વીજળી અને પાણી પુરવઠો ખોરવી રહ્યા છે. રશિયા યુક્રેનિયન નાગરિકોની મુશ્કેલીઓ વધારીને યુદ્ધમાં ફાયદો મેળવવાનો હેતુ ધરાવે છે. યુક્રેનિયન અધિકારીઓએ આ વ્યૂહરચના ઠંડીને શસ્ત્ર બનાવવાની વ્યૂહરચના તરીકે વર્ણવી છે.