GST કાઉન્સિલની 49મી બેઠક યોજાઈ, રાજ્યોને 5 વર્ષ માટે સંપૂર્ણ GST વળતરની જાહેરાત

ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એટલે કે GST કાઉન્સિલની 49મી બેઠક આજે નવી દિલ્હીમાં પૂર્ણ થઈ હતી અને આ GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં મળેલી આ બેઠકમાં એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલની રચના ઉપરાંત પાન મસાલા અને ગુટખા પરના જીએસટી પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની સાથે નાણા રાજ્ય મંત્રી પંકજ ચૌધરી, રાજ્યના નાણા મંત્રીઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ 49મી GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો.

Delhi | 49TH meeting of the GST Council begins at Vigyan Bhawan. pic.twitter.com/UI7cXeEGP0 — ANI (@ANI) February 18, 2023

GST કાઉન્સિલની બેઠક બાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કરવામાં આવી મોટી જાહેરાત

નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે GST કાઉન્સિલની બેઠક બાદ પ્રેસ-કૉન્ફરન્સને સંબોધિત કરી હતી જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે રાજ્યોને 5 વર્ષથી બાકી રહેલ GST વળતર અથવા GST વળતરની રકમ બહાર પાડવામાં આવી રહી છે. આ અંતર્ગત 16982 કરોડ રૂપિયા રિલીઝ કરવામાં આવશે. GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં આ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. દિલ્હી, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ, કર્ણાટક સહિત ઘણા રાજ્યોના GST વળતર અંગે પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી. નાણામંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે રાજ્યોને આ રકમ જાહેર કર્યા પછી, કેન્દ્ર સરકાર સમગ્ર પાંચ વર્ષ માટે નિશ્ચિત GST વળતર ઉપકર બહાર પાડશે. આ GST (રાજ્યોને વળતર) અધિનિયમ, 2017 હેઠળ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

We have announced today that the entire due on the pending balance of the GST compensation will be cleared as of today…In other words, the entire pending balance of the GST compensation – a total of Rs 16,982 crores for June – will be cleared: Union FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/JaGMVh63nW — ANI (@ANI) February 18, 2023

આ વસ્તુઓ પર જીએસટી દરમાં ઘટાડો

નાણામંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે પેન્સિલ શાર્પનર પર GSTનો દર 18 ટકાથી ઘટાડીને 12 ટકા કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ રીતે સામાન્ય લોકો માટે પેન્સિલ શાર્પનર ખરીદવું સસ્તું થઈ જશે. આ ઉપરાંત પ્રવાહી ગોળ પરનો જીએસટી દર પણ શૂન્ય કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે પહેલા 18 ટકા હતો. જો તેને છૂટક વેચવામાં આવે તો તેના પર શૂન્ય ટકા જીએસટી લાગશે, જે અગાઉ 18 ટકા હતો. જો આ પ્રવાહી ગોળને પેકેજ્ડ અથવા લેબલવાળી રીતે વેચવામાં આવે છે, તો તેના પર 5% GST વસૂલવામાં આવશે. આ રીતે પ્રવાહી ગોળના છૂટક વેચાણ પરનો GST નાબૂદ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે નાણામંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી કે ટકાઉ કન્ટેનર સાથે જોડાયેલા ટેગ, ટ્રેકિંગ ડિવાઇસ અને ડેટા લોગર્સ પર GST ઘટાડવામાં આવ્યો છે. તે 18 ટકાથી ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવ્યું છે. જો કે, કેટલીક શરતો લાગુ કરવી જરૂરી છે.

વાર્ષિક વળતર પર લેટ ફી કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો

પાન મસાલા અને ગુટખા પર GOM પરની ભલામણોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. પાન મસાલા અને ગુટખા પર ક્ષમતા આધારિત કર લાગુ થશે એટલે કે ઉત્પાદન પ્રમાણે તેના પર GST વસૂલવામાં આવશે. ક્ષમતા આધારિત કરવેરા અને કડક પાલનનો અમલ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. GST એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ પર મંત્રીઓના જૂથ (GoM)ના અહેવાલને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. રાજ્યોની વિનંતી પર ડ્રાફ્ટની ભાષા બદલવાની માંગને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

જાડા અનાજને લઈને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે માહિતી આપી હતી કે આ વખતની GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં બાજરી અંગેનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી અને GST કાઉન્સિલની આગામી બેઠકમાં તેના પર વિચાર કરવામાં આવશે.

Raab is a kind of liquid jaggery which is so typical to Uttar Pradesh & other jaggery-producing states. We are reducing the GST rate on Raab from 18% to nil or 5%. Nil if it is loose. If it is pre-packaged and labelled, it will be 5%: Union FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/eeQJ83tg0o — ANI (@ANI) February 18, 2023

બે જીઓએમના અહેવાલો સ્વીકારવામાં આવ્યા છે – નાણામંત્રી

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે મંત્રીઓના બે જૂથોના અહેવાલો સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. આ બાબત એ હકીકત સાથે ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે કે તેમાં વધુ નાના ફેરફારો કરી શકાય છે. સંબંધિત બિલોની ભાષામાં નજીવા ફેરફારો કરવાની શક્યતા પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે.