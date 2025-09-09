ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કેપી શર્માએ 7 મંત્રીઓ સાથે દેશ છોડ્યો

જનરલ-ઝેડ વિરોધ વચ્ચે, નેપાળના વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલી રાજીનામું આપ્યા પછી તરત જ દેશ છોડીને ગયા. તેઓ હેલિકોપ્ટરમાં ગયા છે. તેમની સાથે 7 મંત્રીઓ છે. જોકે, ઓલી તેમના મંત્રીઓ સાથે ક્યાં ગયા છે તે હજુ સુધી બહાર આવ્યું નથી. તે જ સમયે, વિરોધીઓએ બાલુવાતાર એટલે કે પીએમ નિવાસસ્થાન પર કબજો કર્યો છે.

સેના મંત્રીઓના નિવાસસ્થાન ખાલી કરાવી રહી છે

પૂર્વ વડા પ્રધાન ઓલી દેશ છોડ્યા પછી, કાઠમંડુમાં સેનાએ મંત્રીઓના સરકારી નિવાસસ્થાન ખાલી કરાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. મંત્રીઓને તેમના નિવાસસ્થાનમાંથી બહાર કાઢીને હેલિકોપ્ટર દ્વારા સલામત સ્થળોએ લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. સમગ્ર શહેરમાં તોડફોડ અને આગચંપીની ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, સેના મંત્રીઓને સલામત રીતે બહાર મોકલી રહી છે. આ ઉપરાંત, સંસદ ભવનની આસપાસ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. લશ્કરી છાવણીઓમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓને સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.

ઓલીનું ખાનગી ઘર પણ સળગાવી દેવામાં આવ્યું

ઉગ્ર વિરોધ કરનારાઓએ ભક્તપુરમાં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીના ખાનગી નિવાસસ્થાનને પણ આગ ચાંપી દીધી. ઘરને આગ લગાવ્યા પછી, વિરોધીઓએ નાચગાન કરીને ઉજવણી કરી. તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો.

 

