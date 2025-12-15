પૂર્વ સાંસદ ડૉ. રામવિલાસ દાસ વેદાંતીનું નિધન, મુખ્યમંત્રી યોગીએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી

રામ મંદિર આંદોલનના શિલ્પી ગણાતા ડૉ. રામવિલાસ દાસ વેદાંતીનું અયોધ્યામાં નિધન થયું. મધ્યપ્રદેશના રેવામાં સારવાર દરમિયાન તેમણે દેહ છોડી દીધો.
ભૂતપૂર્વ સાંસદ ડૉ. રામવિલાસ દાસ વેદાંતીનું બીમારીને કારણે નિધન થયું. તેમણે 67 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા. મધ્યપ્રદેશના રેવામાં સારવાર દરમિયાન તેમનું અવસાન થયું. તેમને રામ મંદિર આંદોલનના શિલ્પી માનવામાં આવે છે. ભૂતપૂર્વ સાંસદ ડૉ. રામવિલાસ દાસ વેદાંતીના અવસાનથી અયોધ્યામાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. તેમના ઉત્તરાધિકારી ટૂંક સમયમાં મધ્યપ્રદેશથી તેમના પાર્થિવ દેહ સાથે અયોધ્યા જવા રવાના થશે.
પૂર્વ સાંસદ ડૉ. રામવિલાસ દાસ વેદાંતીની ગઈકાલે મધ્યપ્રદેશના રેવામાં રોકાણ દરમિયાન તબિયત લથડી હતી. ત્યારબાદ તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને સારવાર દરમિયાન તેમનું અવસાન થયું.
મુખ્યમંત્રી યોગીએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી
ડો. રામવિલાસને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા મુખ્યમંત્રી યોગીએ લખ્યું, “શ્રી રામ જન્મભૂમિ ચળવળના અગ્રણી સ્તંભ, ભૂતપૂર્વ સાંસદ અને શ્રી અયોધ્યા ધામમાં વશિષ્ઠ આશ્રમના આદરણીય સંત ડૉ. રામવિલાસ વેદાંતી જી મહારાજનું અવસાન આધ્યાત્મિક જગત અને સનાતન સંસ્કૃતિ માટે એક અપૂર્ણ નુકસાન છે. તેમને નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ! તેમનું અવસાન એક યુગનો અંત છે. ધર્મ, સમાજ અને રાષ્ટ્રની સેવા માટે સમર્પિત તેમનું બલિદાન જીવન આપણા બધા માટે પ્રેરણારૂપ છે. અમે ભગવાન શ્રી રામને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તેઓ દિવંગત આત્માને તેમના પવિત્ર ચરણોમાં સ્થાન આપે અને શોકગ્રસ્ત શિષ્યો અને અનુયાયીઓને આ અપાર દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. ઓમ શાંતિ!”
ડૉ. રામવિલાસ કોણ હતા?
ડૉ. રામવિલાસ દાસ વેદાંતીનો જન્મ 7 ઓક્ટોબર, 1958ના રોજ થયો હતો. તેઓ એક અગ્રણી હિન્દુ ધાર્મિક નેતા, રામ જન્મભૂમિ ચળવળના મુખ્ય શિલ્પી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના ભૂતપૂર્વ સાંસદ હતા. તેઓ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP) સાથે સંકળાયેલા હતા અને રામ મંદિરના નિર્માણ માટે સક્રિયપણે કામ કર્યું હતું. તેઓ 1996 માં મછલીશહર લોકસભા બેઠક પરથી અને 1998 માં પ્રતાપગઢ લોકસભા બેઠક પરથી ભાજપની ટિકિટ પર સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેઓ રામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટના સભ્ય હતા અને અયોધ્યાના વશિષ્ઠ આશ્રમ સાથે સંકળાયેલા હતા. 1992 ના બાબરી મસ્જિદ ધ્વંસ કેસમાં તેમના પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો પરંતુ બાદમાં તેમને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ રામ કથા અને ભાગવત કથાના પ્રખ્યાત વક્તા હતા, જેમણે ભારત અને વિદેશમાં હજારો કથાઓ આપી હતી. તેમણે રામ મંદિર ચળવળને જનતા સુધી પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે સંસદથી શેરીઓ સુધી મંદિરના નિર્માણ માટે જોરદાર હિમાયત કરી હતી.
રામ કથાના કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમની તબિયત બગડી
15 ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ ના રોજ મધ્યપ્રદેશના રેવામાં રામ કથાના કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમની તબિયત બગડી. તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું અવસાન થયું. તેઓ 67 વર્ષના હતા. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે તેમના નિધન પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેને સનાતન સંસ્કૃતિ માટે એક અપૂર્ણ નુકસાન ગણાવ્યું હતું. તેમના પાર્થિવ શરીરને અયોધ્યા લાવવામાં આવ્યુ છે, જ્યાં તેમને જળ સમાધિ આપવામાં આવશે. તેમના નિધનને રામ મંદિર ચળવળના સંતો અને રામ ભક્તો માટે એક મોટું નુકસાન માનવામાં આવી રહ્યું છે.