રાયપુર: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (EDએ) છત્તીસગઢના ભૂતપૂર્વ CM ભૂપેશ બઘેલના પુત્ર ચૈતન્ય બઘેલની ધરપકડ કરી છે. નવા પુરાવા મળ્યા બાદ ED એ મની લોન્ડરિંગ (PMLA) હેઠળ ભિલાઈમાં આવેલા તેમના ઘરની તલાશી લીધી, જ્યાં તેઓ પોતાના પિતા સાથે રહે છે.

ચૈતન્ય બઘેલની ધરપકડ દારૂ કૌભાંડથી જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ મામલે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. EDએ ભૂપેશ બઘેલનાં નિકટવર્તી સ્થળોએ ફરીથી દરોડા પાડ્યા. આ દરોડા ચૈતન્ય બઘેલ વિરુદ્ધ દારૂ કૌભાંડની તપાસના ભાગરૂપે પાડવામાં આવ્યા હતા.

ભિલાઈ સ્થિત તેમની ઘરના બહાર પત્રકારો સાથે વાત કરતાં ભૂપેશ બઘેલે આરોપ મૂક્યો હતો કે એક બાજુ બિહારમાં ચૂંટણી પંચની મદદથી મતદારોનાં નામોને મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે. લોકશાહીની હત્યા થઈ રહી છે. અને બીજી બાજુ વિરોધ પક્ષના નેતાઓ પર દબાણ બનાવવા માટે ED, IT, CBI અને DRI જેવી એજન્સીઓનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. પણ હવે દેશની જનતા જાગ્રત થઈ ગઈ છે અને બધું સારી રીતે સમજી રહી છે.

Durg: Former Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel’s son, Chaitanya Baghel, was arrested by the ED from his Bhilai residence in connection with the liquor scam pic.twitter.com/aYDLnxoFoy

