ઓપરેશન સિંદૂરમાં પાકિસ્તાનનાં પાંચ યુદ્ધ વિમાનો તોડી પાડ્યાં: એરફોર્સ ચીફ

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય વાયુસેનાના 93મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી બાદ એર ચીફ માર્ચલ અમરપ્રીત સિંઙે મિડિયાને સંબોધતાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઓપરેશન સિંદૂર વિશે ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી હતી. તેમણે પત્રકારો સમક્ષ પાકિસ્તાનના ખોટા દાવાઓને ઉઘાડા પાડ્યા હતા. તેમણે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતની બહાદુરીનો ઉલ્લેખ કરતાં પાકિસ્તાનને આકરો જવાબ આપ્યો હતો.

વાસ્તવિકતા એ છે કે પાકિસ્તાન દાવો કરતું રહ્યું છે કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન તેણે રાફેલ જેવા ફાઇટર જેટને આવરી લીધા હતા. તેમ છતાં વિશ્વને તેણે કોઇ પુરાવો બતાવ્યા નથી. પાકિસ્તાની ખોટા દાવાઓની ટીકા કરતાં વાયુસેના પ્રમુખ એ.પી. સિંહે કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાનનું વર્તન ‘મનોહર કહાનીઓ’ જેવી છે. મને આથી કોઇ ફરક પડતો નથી.તેમણે જણાવ્યું કે ઓપરેશન દરમિયાન ભારતીય સૈનિક દળોએ પાકિસ્તાનનાં 4-5 યુદ્ધવિમાનોને તોડી પાડ્યા હતા. એ સ્થાનિક F-16ને પણ નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું હોવાની શક્યતાનો ઉલ્લેખ તેમણે કર્યો હતો. પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓપરેશન સિંદૂર ત્રણેય સેનાઓના સમન્વયનું પ્રતિબિંબ હતું — જેને વિશ્વએ જોયું છે. તેમણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિશ્વસનીય ‘સુદર્શન ચક્ર’ વિઝન અંગે કહ્યું હતું કે ત્રણેય સેનાઓએ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ પર કામ શરૂ કરી દીધું છે.

પહલગામમાં જે થયું તેના બાદ અમે નક્કી કર્યું કે આપણે તેમને પાકિસ્તાને તેની કિંમત ચૂકવવી પડશે. જેથી નિર્દોષોની હત્યાનો બદલા લઈ શકાય. ઇતિહાસમાં એ નોંધાશે કે આ એક એવું યુદ્ધ હતું જે ખૂબ જ સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ સાથે શરૂ કર્યું અને તેને વધારે સમય વિના તથા ત્વરિત રીતે સમાપ્ત કરી દેવામાં આવ્યું, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

વિશ્વને આપણાથી શીખવાની જરૂર છે

“અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે દુનિયામાં શું થઈ રહ્યુ છે. અમે તેમને તે સ્થિતિ સુધી પહોંચાડી શકતા હતે જ્યાં તેઓ યુદ્ધવિરામ અથવા યુદ્ધ સમાપ્તિ માટે માગ કરતા. એ સાથે સાથે આપણે એક રાષ્ટ્ર તરીકે આપણી ક્ષતિઓને દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો, કારણ કે આપણા ઉદ્દેશો હતા. આ એવી બાબત છે જે દુનિયાએ આપણી પાસેથી શીખવી જોઈએ, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR