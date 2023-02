સેલ્ફી વિવાદમાં મંગળવારે ભારતીય ક્રિકેટર પૃથ્વી શૉ વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્રભાવક સપના ગિલના વકીલ અલી કાશિફ દેશમુખે આ માહિતી આપી છે. પૃથ્વી ઉપરાંત આશિષ સુરેન્દ્ર યાદવ, બ્રિજેશ અને અન્યો સામે સપના ગિલ અને અન્ય મામલામાં છેડતી કરવા બદલ ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.

Prithvi Shaw selfie row: Influencer Sapna Gill applies for registration of FIR, accuses batter of molesting her

