રાહુલ ગાંધીના ચીન પરના નિવેદન પર એસ જયશંકરનો વળતો પ્રહાર

વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે રાહુલ ગાંધીના ચીન પરના નિવેદન પર વળતો પ્રહાર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે તેઓ ભારત-ચીન તણાવ અંગે ખોટી માન્યતાઓ ફેલાવી રહ્યા છે. જયશંકરે ખાનગી ન્યુઝ એજન્સીને કહ્યું, તેઓ એવી વાર્તા ફેલાવી રહ્યા છે કે ભારત સરકાર ડરી ગઈ છે, તો ભારતીય સેનાને LAC પર કોણે મોકલ્યું ? રાહુલ ગાંધીએ તેમને મોકલ્યા નથી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને મોકલ્યા છે. કોણ સાચું બોલે છે તે પૂછવું જોઈએ.

They must have some problem understanding words beginning with ‘C’. It’s not true. I think they are deliberately misrepresenting the situation…This govt is serious about border infra: EAM Dr S Jaishankar to ANI on Congress saying neither PM nor EAM mentions the word China pic.twitter.com/qcWiDPcxkV

— ANI (@ANI) February 21, 2023