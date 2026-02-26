1,500 કરોડથી વધુના પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં સમજૂતી કરારો પર હસ્તાક્ષર

ગાંધીનગર: વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC)-2025 હેઠળ સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્રમાં પ્રવાસન માળખાગત વિકાસ માટે રૂ. 1,500 કરોડથી વધુના સમજૂતી કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. પ્રવાસન રાજ્યમંત્રી જયરામ ગામીતે બુધવારે વિધાનસભામાં આ વિશે માહિતી આપી હતી.
પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલા કરારોની વિગતો આપતા, જયરામ ગામીતે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રવાસન અને સંબંધિત માળખાગત સુવિધાઓને મજબૂત બનાવવા માટે નોંધપાત્ર પગલાં લીધાં છે. “VGRC-2025 હેઠળ, પ્રવાસન વિભાગે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન માટે રૂ. 1,527.56 કરોડના કુલ રોકાણ માટે સમજૂતી કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ કરારો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પ્રદેશમાં પ્રવાસન સુવિધાઓ વિકસાવવા, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓને આકર્ષવા અને સ્થાનિક રોજગાર અને આવકની તકો વધારવા માટે એક વ્યાપક વ્યૂહરચનાનો ભાગ છે. આ ઉદ્દેશ્ય સાથે વ્યૂહાત્મક એમઓયુ કરવામાં આવ્યા છે.”
આ પ્રદેશોમાં સ્થાપિત થનારા પ્રોજેક્ટ્સમાં ઇકો-ટુરિઝમ પહેલ તેમજ લક્ઝરી હોટલ, રિસોર્ટ અને અદ્યતન તાલીમ સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે માળખાગત સુવિધાઓ, ટ્રાવેલ એગ્રીગેટર્સ અને હેરિટેજ પ્રોપર્ટીના વિકાસને ટેકો આપવા માટે નિષ્ણાત સંસ્થાઓ સાથે લગભગ ચાર વ્યૂહાત્મક એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. “આ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારની તકો ઉભી કરશે. ખાસ કરીને રણ ક્ષેત્રમાં ઉદ્યોગો અને રોજગારને પ્રોત્સાહન મળશે. ઐતિહાસિક અને હેરિટેજ પ્રોપર્ટીઝને આ પહેલ હેઠળ રક્ષણ મળશે, જેનાથી સાંસ્કૃતિક સંપત્તિનું સંરક્ષણ સુનિશ્ચિત થશે. હેરિટેજ હોટલ અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્રોના વિકાસથી સ્થાનિક હસ્તકલા અને લોક કલાને પ્રોત્સાહન મળવાની અપેક્ષા છે. પ્રવાસીઓ માટે ઓનલાઈન બુકિંગ, માર્ગદર્શન સેવાઓ અને પેકેજ ટુર જેવી સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે એક સંકલિત પ્લેટફોર્મ રજૂ કરવામાં આવશે.”
પરિણામમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા, જયરામ ગામિતે કહ્યું કે આ પહેલ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાતની બ્રાન્ડ છબીને મજબૂત બનાવશે અને રાજ્યના પ્રવાસન ક્ષેત્રના વ્યાપક વિકાસમાં ફાળો આપશે. તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા બજેટમાં, રાજ્ય સરકારે 2026 ને ‘ગુજરાત પ્રવાસન વર્ષ’ તરીકે જાહેર કરી દીધું છે.