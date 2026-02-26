NCERT વિવાદ પર શિક્ષણ મંત્રીની પહેલી પ્રતિક્રિયા

કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ગુરુવારે NCERT ધોરણ 8 ના પાઠ્યપુસ્તકમાં ન્યાયતંત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર પરના પ્રકરણનો સમાવેશ કરવા બદલ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું. તેમણે વિવાદાસ્પદ વિભાગ તૈયાર કરવા બદલ જવાબદારો સામે જવાબદારી અને કાર્યવાહીની ખાતરી પણ આપી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સરકાર ન્યાયતંત્રનો સંપૂર્ણ આદર કરે છે અને સંસ્થાનું અપમાન કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. આ ટિપ્પણી એવા દિવસે આવી જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ન્યાયતંત્રને બદનામ કરવાનું એક સુનિયોજિત કાવતરું દેખાય છે અને ધોરણ 8 ના NCERT પાઠ્યપુસ્તક પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂક્યો અને ભૌતિક અને ડિજિટલ તમામ નકલો જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો.

મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે કહ્યું, “તેઓએ ગોળીબાર કર્યો છે. ન્યાયતંત્રને નુકસાન થઈ રહ્યું છે.” રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદે સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકમાં ખોટી સામગ્રી માટે માફી માંગી અને કહ્યું કે તે યોગ્ય અધિકારીઓ સાથે સલાહ લેશે અને તેને ફરીથી લખશે. ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીનો સમાવેશ કરતી બેન્ચે NCERT ડિરેક્ટર અને શાળા શિક્ષણ વિભાગના સચિવને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી હતી અને પૂછ્યું હતું કે જવાબદારો સામે અવમાનની કાર્યવાહી કેમ શરૂ ન કરવી જોઈએ.

આ બાબત પર પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રધાને કહ્યું, જે બન્યું તે અંગે મને ખૂબ જ દુઃખ અને દુ:ખ છે… ન્યાયતંત્રનું અપમાન કરવાનો કોઈ ઈરાદો નહોતો. તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે અને જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે. પ્રકરણ લખવામાં સામેલ લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અમને આ વિશે જાણ થતાં જ પાઠ્યપુસ્તકનું પ્રસારણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું.

તેમણે જમશેદપુરમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, ભારત જેવા લોકશાહી દેશમાં ન્યાયતંત્ર સર્વોચ્ચ છે અને અમે તેનો ખૂબ આદર કરીએ છીએ. અમે આ બાબતને ખૂબ ગંભીરતાથી લીધી છે. કોર્ટના નિર્દેશોનું પાલન કરવામાં આવશે.” પ્રધાન જમશેદપુરમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા જગન્નાથ આધ્યાત્મિક કેન્દ્રનો શિલાન્યાસ સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે હતા. નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ (NCERT) ના ધોરણ 8 ના સામાજિક વિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તકમાં જણાવાયું છે કે ભ્રષ્ટાચાર, કેસોનો મોટો બેકલોગ અને પૂરતી સંખ્યામાં ન્યાયાધીશોનો અભાવ એ ન્યાયિક પ્રણાલી સામેના પડકારો છે.

