નવી સંસદના શ્રીગણેશ, PM મોદી સાંસદો સાથે નવી સંસદ ભવન પહોંચ્યા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, કેન્દ્રીય પ્રધાન પીયૂષ ગોયલ, નીતિન ગડકરી અને અન્ય ઘણા સાંસદો જૂની સંસદની ઇમારત છોડીને નવી ઇમારતમાં પ્રવેશ્યા છે. હવે ટૂંક સમયમાં અહીં લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થશે. જૂની સંસદ ભવનમાં લોકસભા અને રાજ્યસભાના તમામ સાંસદોનું ફોટો સેશન કરવામાં આવ્યું હતું.

ગણેશ ચતુર્થીથી દેશની સંસદનું કામકાજ જૂના સંસદ ભવનમાંથી નવા મકાનમાં ખસેડવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. નવી સંસદ ભવનની મુલાકાત પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જૂના સંસદ ભવનમાંથી ભારતના બંધારણની નકલ લઈને એ જ સંકુલમાં બનેલા નવા સંસદ ભવન ખાતે પહોંચ્યા છે. આ સાથે સંસદના સભ્યો પીએમ મોદીને પગપાળા ફોલો કર્યા હતા. આ પ્રસંગે સંસદસભ્યોને બંધારણની નકલ, સંસદ સંબંધિત પુસ્તકો, સ્મારક સિક્કો અને ટપાલ ટિકિટ મળશે.

નવા સંસદ સંકુલનું ઉદ્ઘાટન 28 મેના રોજ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યું હતું. આજે સંસદના વિશેષ સત્રના બીજા દિવસે નવી ઇમારતમાં બેઠક યોજાશે. રાજ્યસભાની બેઠક બપોરે 2.15 કલાકે નવા સંસદ ભવનના ઉપલા ગૃહની ચેમ્બરમાં મળશે, જ્યારે લોકસભાની બેઠક 1.15 કલાકે નવા બનેલા સંસદ ભવનના નીચલા ગૃહની ચેમ્બરમાં મળશે.

એવી માન્યતા છે કે ભગવાન ગણેશની પૂજા કરવાથી બાપ્પા તમામ અવરોધો દૂર કરે છે. નવી સંસદમાં કાર્યવાહી માટે આ દિવસની પસંદગી ખૂબ જ શુભ છે. પ્રથમ બેઠક 19 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ નવી સંસદ ભવનમાં યોજાશે. પંચાંગ અનુસાર આ દિવસે ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ હશે. આ ઉપરાંત બ્રહ્મા અને શુક્લ જેવા શુભ યોગ પણ આ દિવસે રચાઈ રહ્યા છે.

નવી સંસદ ભવનનો ત્રિકોણાકાર આકાર પણ શુભ છે

ત્રિકોણ અથવા ત્રિકોણ આકાર ધાર્મિક અને વાસ્તુ મુજબ ખૂબ જ શુભ છે. ઘણા પવિત્ર ધર્મોમાં ત્રિકોણ આકારનું મહત્વ છે, શ્રીયંત્ર પણ ત્રિકોણાકાર છે અને હિંદુ ધર્મનું ટ્રિનિટી પણ ત્રિકોણનું પ્રતીક છે. તેથી, નવી સંસદ ભવનનો ત્રિકોણાકાર આકાર સંકુલ માટે પવિત્ર અને શુભ છે. નવી સંસદ ભવનનો ત્રિકોણાકાર આકાર દેશના વિવિધ ધર્મો અને સંસ્કૃતિઓને પણ દર્શાવે છે. આવી સ્થિતિમાં, તે વિવિધ સંસ્કૃતિઓ માટે પણ ખાસ છે.