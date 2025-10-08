ફેમસ પંજાબી સિંગર રાજવીર જવાંડાનું નિધન, કલાકારોએ આપી શ્રદ્ધાંજલિ

પંજાબી ગાયક રાજવીર જવાંડાનું નિધન થયું છે. પંજાબ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમરિંદર સિંહ રાજાએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. પંજાબી અભિનેત્રી નીરુ બાજવા અને હાસ્ય કલાકાર ગુરપ્રીત ઘુગ્ગીએ પણ ગાયકના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.
પંજાબી ગાયક રાજવીર જવાંડાનું નિધન થયું છે. ગાયક થોડા દિવસો પહેલા એક અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. તેઓ ઘણા દિવસોથી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા. હવે તેમના મૃત્યુના સમાચાર આવ્યા છે. પંજાબ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમરિંદર સિંહ રાજાએ ટ્વિટર પોસ્ટમાં ગાયક રાજવીર જવાંડાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. નીરુ બાજવા અને હાસ્ય કલાકાર ગુરપ્રીત ઘુગ્ગીએ પણ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ શેર કરીને ગાયક રાજવીર જવાંડાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.
અમરિંદર સિંહ રાજાએ શોક વ્યક્ત કર્યો
રાજવીરના નિધનના સમાચાર મળતાં પંજાબ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમરિંદર સિંહ રાજાએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમણે ટ્વીટ કર્યું,”રાજવીર જવાંડા જીના નિધનથી ખૂબ દુઃખ થયું. અમે બધાએ તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી, પરંતુ કમનસીબે, ભગવાનની યોજના અલગ હતી. મારી સંવેદના તેમના પરિવાર, મિત્રો અને ચાહકો સાથે છે, જેઓ આ દુ:ખદ નુકસાનથી આઘાતમાં છે. વાહેગુરુ દિવંગત આત્માને શાંતિ આપે અને તેમના પ્રિયજનોને આ દુ:ખદ નુકસાન સહન કરવાની શક્તિ આપે.”
પંજાબી અભિનેત્રી નીરુ બાજવા ગાયક રાજવીરના નિધનથી દુઃખી છે. એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં તેણી લખે છે, “રાજવીર, એક ખુશખુશાલ અને દયાળુ વ્યક્તિ, આ દુનિયા છોડીને જતા જોઈને ખૂબ જ દુઃખ થયું. આવા યુવાન અને આશાસ્પદ વ્યક્તિનું નિધન હૃદયદ્રાવક છે. રાજવીરના પરિવાર અને પ્રિયજનો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના. ભગવાન પરિવારને શક્તિ અને શાંતિ આપે. રાજવીર, તમે ખૂબ જલ્દી ગયા છો, પરંતુ તમને ક્યારેય ભૂલાશે નહીં. ગુડબાય, પ્રિય રાજવીર.”
ગાયક બાદશાહ, અભિનેતા એમી વિર્ક અને ગુરપ્રીત ઘુગ્ગીએ શોક વ્યક્ત કર્યો
ગાયકો બાદશાહ અને એમી વિર્ક રાજવીરના નિધનથી દુઃખી છે. બંનેએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. હાસ્ય કલાકાર ગુરપ્રીત ઘુગ્ગીએ પણ રાજવીર જવાંડાના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કરતી એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ શેર કરી. તેમણે લખ્યું, “મૃત્યુ જીત્યું, યુવાની હારી ગઈ. નાના ભાઈ, અમે તને કેવી રીતે ભૂલીશું?”
આ સિવાય અભિનેત્રી સરગુન મહેતા, સના ખાન અને ગાયિકા બી. પ્રાકે પણ રાજવીર જવાંડાના નિધન પર સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ શેર કરી. તે બધાએ પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી.