ફિલ્મફેર એવોર્ડમાં વિજેતાઓની યાદીઃ 12th  ફેલ, એનિમલ છવાઈ

ગાંધીનગરઃ 69મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનો પ્રારંભ ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં થયો હતો. આ વખતે કરણ જૌહર અને મનીષ પોલે શોને હોસ્ટ કર્યો હતો. જ્યારે વરુણ ધવન, જાહ્નવી કપૂર અને કરીના કપૂર ખાન જેવી કેટલીય સેલિબ્રિટીઝે પરફોર્મન્સ આપ્યાં હતાં. તૃપ્તિ ડિમરીએ ડાન્સ ડેબ્યુ કર્યું હતું.

બોલીવૂડ એક્ટર રણબીર કપૂરની એનિમલને 19 નોમિનેશન કરવામાં આવ્યાં હતા. ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ-2024ના વિનર્સનાં નામની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. 12th ફેલને ચાર કેટેગરીમાં એવોર્ડ મળ્યા હતા, જ્યારે એનિમલને ત્રણ અને અને સેમ બહાદુરને પણ એવોર્ડ મળ્યો હતો.

વિધુ વિનોદ ચોપરાને બેસ્ટ ડિરેક્ટર તરીકેનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. બીજી તરફ, દેવાશિષ માખીજાની રોમાંચક ફિલ્મ જોરમે શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ (ક્રિટિક) માટેનો ફિલ્મફેર એવોર્ડ જીત્યો હતો, બ્લેક લેડી વિવેચકો દ્વારા સર્વશ્રેષ્ઠ અભિનેતા તરીકે જાહેર થયા બાદ જ્યારે વિક્રાંત મેસી (12મી ફેલ), રાની મુખર્જી (શ્રીમતી ચેટર્જી વિ. નોર્વે) અને શેફાલી શાહ (થ્રી ઓફ અસ) એ પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ મેળવ્યો હતો.

Pure joy!💕 #AliaBhatt fresh off her Best Actor in a Leading Role (Female) win at the 69th #HyundaiFilmfareAwards2024 with #GujaratTourism . Watch #FilmfareOnZeeTV , Sun, 18th Feb, 9 PM onwards @hyundaiindia @gujarattourism @Clearpani2009 pic.twitter.com/SbGQRLEJ1m

બેસ્ટ ફિલ્મ- 12th ફેલ

બેસ્ટ ડિરેક્ટર-વિધુ વિનોદ ચોપડા (12th ફેલ)

બેસ્ટ એક્ટર- રણબીર કપૂર (એનિમલ)

બેસ્ટ એક્ટર (ક્રિટિક્સ)- વિક્રાંત મેસી (12th ફેલ)

બેસ્ટ એક્ટ્રેસ-આલિયા ભટ્ટ (રોકી અને રાની કી પ્રેમ કહાની)

બેસ્ટ પ્રોડક્શન ડિઝાઇન – ‘સામ બહાદુર’ માટે સુબ્રત ચક્રવર્તી અને અમિત રે

બેસ્ટ વીએફએક્સ – ‘જવાન’ માટે રેડ ચિલીઝ VFX

બેસ્ટ એડિટિંગ – ’12મી ફેલ’ માટે જસકુંવર સિંહ કોહલી અને વિધુ વિનોદ ચોપરા

બેસ્ટ કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇન – ‘સામ બહાદુર’ માટે સચિન લવલેકર, દિવ્યા ગંભીર અને નિધિ ગંભીર

બેસ્ટ સિનેમેટોગ્રાફી – ‘થ્રી ઓફ અસ’ માટે અવિનાશ અરુણ ધાવરે

બેસ્ટ કોરિયોગ્રાફી – ‘વોટ ઝુમકા’ માટે ગણેશ આચાર્ય (રોકી અને રાની કી લવ સ્ટોરી)

બેસ્ટ એક્શન – ‘જવાન’ માટે સ્પાઈરો રઝાટોસ, એનલ અરાસુ, ક્રેગ મૈક્રે, યાનિક બેન, કેચા ખમ્ફાકડી અને સુનીલ રોડ્રિગ્ઝ.

શ્રેષ્ઠ સંગીત આલબમ ફિલ્મફેર એવોર્ડ- એનિમલ

શ્રેષ્ઠ સંગીત આલ્બમનો ફિલ્મફેર એવોર્ડ- પ્રીતમ, વિશાલ મિશ્રા, મનન ભારદ્વાજ, શ્રેયસ પુરાણિક, જાની, ભૂપિન્દર બબ્બલ, આશિમ કેમસન, હર્ષવર્ધન રામેશ્વર અને ગુરિન્દર સીગલને ‘એનિમલ’ માટે મળ્યો હતો.

સહાયક ભૂમિકામાં બેસ્ટ એક્ટર (મેલ): વિકી કૌશલ (ડંકી)

સહાયક ભૂમિકામાં બેસ્ટ એકટ્રેસ (ફિમેલ): શબાના આઝમી (રોકી ઔર રાની કી પ્રેમ કહાની)

બેસ્ટ સોન્ગ: અમિતાભ ભટ્ટાચાર્ય (“તેરે વાસ્તે” – ઝરા હટકે જરા બચકે)

બેસ્ટ મ્યુઝિક આલ્બમ: એનિમલ (પ્રીતમ, વિશાલ મિશ્રા, મનન ભારદ્વાજ, શ્રેયસ પુરાણિક, જાની, ભૂપિન્દર બબ્બલ, આશિમ કેમસન, હર્ષવર્ધન રામેશ્વર, ગુરિન્દર સીગલ)

69th Filmfare Awards 2024 with @GujaratTourism was an unforgettable event. A night of fantastic performances in the presence of galaxy of stars altogether in Gujarat. Organizing the program in Gujarat for the first time made it even more special.

Congratulations to the team of… pic.twitter.com/NogtONxEsU

— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) January 29, 2024