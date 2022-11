ઈંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાનને હરાવી બીજી T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો, સ્ટોક્સ બન્યો હીરો

ઇંગ્લેન્ડે T20 વર્લ્ડ કપ 2022ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ટાઇટલ કબજે કર્યું હતું. બેન સ્ટોક્સના તોફાની પ્રદર્શનના આધારે ઈંગ્લેન્ડે મેલબોર્નમાં રમાયેલી મેચમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટે હરાવ્યું હતું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાનને 138 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જવાબમાં ઈંગ્લેન્ડે 5 વિકેટના નુકસાને મેચ જીતી લીધી હતી. ઈંગ્લેન્ડે બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ કબજે કર્યો છે. સેમ કુરન અને આદિલ રાશિદે ટીમ માટે ખતરનાક બોલિંગ કરી હતી. અગાઉ 2010માં તેણે ફાઈનલ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 7 વિકેટે હરાવીને ટૂર્નામેન્ટ જીતી હતી.

સ્ટોક્સનું મેચ વિનિંગ પ્રદર્શન

પાકિસ્તાને આપેલા ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઈંગ્લેન્ડની ટીમે 19 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધો હતો. ટીમ માટે બેન સ્ટોક્સે જોરદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે 49 બોલનો સામનો કરીને અણનમ 52 રન બનાવ્યા હતા. સ્ટોક્સની આ ઇનિંગમાં 5 ફોર અને 1 સિક્સ સામેલ હતી. મોઇન અલીએ 19 રનનું મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. તેણે 13 બોલનો સામનો કરતી વખતે 3 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

જોસ બટલરે 17 બોલનો સામનો કર્યો અને 3 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 26 રન બનાવ્યા. એલેક્સ હેલ્સ માત્ર 1 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ફિલિપ સોલ્ટ 10 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. તેણે 9 બોલનો સામનો કરતા 2 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. હેરી બ્રુક 23 બોલમાં 20 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.

શાહીન અને રઉફ મેચ જીતાડી ન શક્યા

પાકિસ્તાન તરફથી હરિસ રઉફ અને શાહીન આફ્રિદીએ સારી બોલિંગ કરી હતી. રઉફે 4 ઓવરમાં 23 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી હતી. આફ્રિદીએ 2.1 ઓવરમાં 13 રન આપીને એક વિકેટ લીધી હતી. શાદાબ ખાન અને મોહમ્મદ વસીમ જુનિયરને પણ એક-એક સફળતા મળી. શાદાબે 4 ઓવરમાં 20 રન આપ્યા હતા. જ્યારે વસીમે 4 ઓવરમાં 38 રન આપ્યા હતા.

