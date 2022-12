MCDની તમામ બેઠકો પર ચૂંટણી પરિણામ જાહેર, જુઓ કઈ બેઠક પર કોણ જીત્યું?

દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (MCD ચૂંટણી)માં આમ આદમી પાર્ટીએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને બહુમતી હાંસલ કરી છે. છેલ્લા 15 વર્ષથી દિલ્હી MCD પર ભાજપનો કબજો હતો. પરંતુ આ વખતે આમ આદમી પાર્ટી (AAP)એ જીત નોંધાવી છે. બીજેપી (BJP) બીજા નંબર પર રહી, જ્યારે કોંગ્રેસ (કોંગ્રેસ) ત્રીજા ક્રમે છે.

તમને જણાવી દઈએ કે 4 ડિસેમ્બરે MCDની 250 સીટો પર મતદાન થયું હતું. આ ચૂંટણીમાં 250 વોર્ડમાં કુલ 1349 ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા. જેમાંથી 382 ઉમેદવારો અપક્ષ હતા. ભાજપ અને AAPએ તમામ 250 બેઠકો માટે તેમના ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા હતા, જ્યારે કોંગ્રેસે માત્ર 247 ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા હતા.

AAP sweeps BJP's citadel in MCD, logs massive victory with 134 wards

1- AAP સરકારમાં મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનના વિસ્તાર શકુરબસ્તીથી ભાજપે જીત મેળવી છે. અહીં AAPનો સફાયો થયો છે

2- ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાના પટપરગંજ મતવિસ્તારમાં પણ ભાજપે જીત નોંધાવી છે. અહીં ભાજપને 3, AAPને 1 બેઠક મળી છે.

3- બીજેપી પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદેશ ગુપ્તાના વિસ્તારમાં ભાજપ એક પણ સીટ જીતી શકી નથી. આદેશ ગુપ્તા MCDના વોર્ડ નંબર 141 રાજેન્દ્ર નગરમાં રહે છે. AAPની આરતી ચાવલા અહીંથી જીતી છે.

4- AAPનો મુસ્લિમ ચહેરો અને દિલ્હી વક્ફ બોર્ડના અધ્યક્ષ અમાનતુલ્લા ખાનના ઓખલા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં 5 કાઉન્સિલરની બેઠકો છે. પરંતુ આ 5માંથી 2 વોર્ડમાં કોંગ્રેસનો વિજય થયો છે અને 2 ભાજપના ખાતામાં ગયા છે. AAPને માત્ર 1 સીટ મળી છે.

નવા સીમાંકન પછી દિલ્હી MCDની આ પ્રથમ ચૂંટણી છે. અગાઉ, રાજધાનીની મહાનગરપાલિકાને 3 ભાગોમાં વહેંચવામાં આવી હતી. પૂર્વ દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, ઉત્તર દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને દક્ષિણ દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન.

સીએમ કેજરીવાલે જીત બાદ કહ્યું

MCD ચૂંટણીમાં શાનદાર જીત બાદ AAP કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે દિલ્હીની જનતાનો આભાર, તેઓ તેમના પુત્ર ભાઈને મહાનગરપાલિકાની જવાબદારી આપવા માટે યોગ્ય માને છે. કેજરીવાલે વધુમાં કહ્યું કે દિલ્હીને ઠીક કરવા માટે બધાના સહયોગની જરૂર છે. ખાસ કરીને અમને કેન્દ્રના સહકારની જરૂર છે. તેમણે કહ્યું કે દિલ્હીને ઠીક કરવા માટે અમને પીએમ મોદી અને કેન્દ્ર સરકારના આશીર્વાદની જરૂર છે.

Kejriwal seeks PM Modi's "blessings" to make Delhi better, says "will make MCD corruption-free"

Read @ANI Story | https://t.co/6dkOXj9JaX#ArvindKejriwal #NarendraModi #MCDResults pic.twitter.com/SHeIieO4rc

— ANI Digital (@ani_digital) December 7, 2022