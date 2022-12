AAPની જીત બાદ કેજરીવાલે કહ્યું- દિલ્હીને બદલવા માટે PM મોદીના આશીર્વાદની જરૂર છે

દિલ્હી MCD ચૂંટણીમાં જોરદાર જીત બાદ AAP કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે સૌ પ્રથમ તેઓ દિલ્હીના લોકોને આટલી મોટી જીત માટે અભિનંદન આપવા માંગે છે. દિલ્હીના લોકોનો આભાર કે તેઓએ તેમના પુત્ર અને ભાઈને મહાનગરપાલિકાની જવાબદારી આપવા માટે લાયક ગણ્યા. અમે શાળાને ઠીક કરવા માટે દિવસ-રાત મહેનત કરી. લાખો બાળકોનું ભવિષ્ય બનાવ્યું. લોકોએ હોસ્પિટલની જવાબદારી આપી, અમે તે પણ ઠીક કરી. અમે લોકોને મફત વીજળી આપી. દિલ્હીની જનતાએ આજે ​​મોટો સંદેશ આપ્યો છે કે સકારાત્મક રાજનીતિ કરો, નકારાત્મક રાજનીતિ ન કરો. અમે દુરુપયોગ કરતા નથી, અમે લડતા નથી. આજે લોકોએ ભ્રષ્ટાચારની સફાઈની જવાબદારી આપી છે, ઉદ્યાનોની સફાઈની જવાબદારી છે. આ વિશ્વાસનું ઋણ હું ક્યારેય ચૂકવી શકીશ નહીં. આ કામ હું દિવસ-રાત પૂર્ણ કરીશ. તે અમારો પ્રયત્ન રહેશે.

જ્યારે કેજરીવાલ કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા ત્યારે AAP કાર્યકર્તાઓ કેજરીવાલ ઝિંદાબાદ અને કેજરીવાલ લવ યુના નારા લગાવી રહ્યા હતા. તેમને જોઈને સીએમ કેજરીવાલે કહ્યું કે હું પણ તમને પ્રેમ કરું છું. કેજરીવાલે કહ્યું કે જીતેલા તમામ ઉમેદવારોને અભિનંદન, AAP નેતાઓને અભિનંદન, ભાજપના નેતાઓને અભિનંદન, કોંગ્રેસના નેતાઓને અભિનંદન, અપક્ષોને અભિનંદન. અને જેઓ હારી ગયા છે તેમણે નિરાશ ન થવું જોઈએ, તેઓ પણ દિલ્હીને સુંદર બનાવવામાં મદદ કરશે. તેમણે કહ્યું કે 250 કાઉન્સિલરો કોઈ પાર્ટીના નથી, તેઓ દિલ્હીના કાઉન્સિલર છે. આજ પછી તમામ પક્ષો સહકાર આપશે.

I want the cooperation of the BJP & Congress to work for Delhi now. I appeal to the Centre &ask for PM's blessings to make Delhi better. We have to make MCD corruption-free. Today, the people of Delhi have given a message to the entire nation: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/oRsLUQy8RJ

