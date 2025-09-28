બિહાર ચૂંટણી માટે ECI એ મોટી જાહેરાત કરી

ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ 2025 માં યોજાનારી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીઓ અને અનેક રાજ્યોમાં પેટાચૂંટણીઓ માટે 470 કેન્દ્રીય નિરીક્ષકોની નિમણૂક કરી છે. તેમણે તેમની યાદી પણ જાહેર કરી છે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીઓ ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર, રાજસ્થાન, ઝારખંડ, તેલંગાણા, પંજાબ, મિઝોરમ અને ઓડિશામાં પેટાચૂંટણીઓ સાથે યોજાવાની છે. આ માટે, વિવિધ રાજ્યોમાં કાર્યરત 470 અધિકારીઓને કેન્દ્રીય નિરીક્ષકો તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 320 IAS, 60 IPS અને 90 IRS/ICAS અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.
શું આ બેઠકો પર ચૂંટણીઓ અને પેટાચૂંટણીઓ યોજાશે?
ચૂંટણી પંચના અપડેટ મુજબ, ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2025 માં બિહારની 225 વિધાનસભા બેઠકો માટે ચૂંટણીઓ યોજાશે. ગુજરાતના કડી અને વિસાવદરમાં, કેરળની એક બેઠક, પંજાબમાં લુધિયાણા પશ્ચિમમાં અને પશ્ચિમ બંગાળમાં કાલીગંજ વિધાનસભા બેઠક પર પેટાચૂંટણીઓ યોજાશે. ઉત્તર પ્રદેશના ગોંડા જિલ્લાની કટરા બજાર બેઠક માટે પણ પેટાચૂંટણી યોજાવાની છે, જે ધારાસભ્ય બાવન સિંહના અવસાનથી ખાલી પડી છે, પરંતુ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. રાજ્યસભાની પેટાચૂંટણી જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ચાર, પંજાબમાં એક, આંધ્રપ્રદેશમાં ત્રણ અને ઓડિશા, હરિયાણા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં એક-એક બેઠક માટે પણ યોજાવાની છે.
નિરીક્ષકોની જવાબદારીઓ શું હશે?
ચૂંટણી પંચે ઉમેદવારોના ચૂંટણી ખર્ચ પર નજર રાખવા માટે નિરીક્ષકોની નિમણૂક કરી છે. તેમની જવાબદારી ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાતથી લઈને ચૂંટણી પરિણામોની જાહેરાત સુધી ઉમેદવારોની તમામ પ્રવૃત્તિઓ અંગે ચૂંટણી પંચને રિપોર્ટ કરવાની અને જરૂરી સૂચનો આપવાની છે. તેઓ ન્યાયી, વિશ્વસનીય અને પારદર્શક ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પણ જવાબદાર રહેશે. નિરીક્ષકોને તેમની ફરજોનું કડક પાલન કરવા અને કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ન દાખવવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. સ્પષ્ટ સૂચનાઓ જણાવે છે કે જો કોઈ ફરિયાદ મળે તો નિરીક્ષકો જવાબદાર રહેશે.