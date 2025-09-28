AMAના નવા પ્રમુખ રાજીવ ગાંધી, ઉપપ્રમુખ મોહલ સારાભાઈ

અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન (એએમએ)ની 68મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શનિવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ યોજાઈ હતી. આ પ્રસંગે એએમએના નવા હોદ્દેદારોની ટીમની પસંદગી કરવામાં આવી.
રાજીવ ગાંધી, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ – હેસ્ટર બાયોસાયન્સિસ લિમિટેડ અને એરોટ્રાન્સ, એએમએના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત થયા.
મોહલ સારાભાઈ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર – અંબાલાલ સારાભાઈ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ, એએમએના ઉપપ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત થયા.
ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ડૉ. સાવન ગોડિયાવાલાએ શુભેચ્છા પાઠવતા જણાવ્યું કે “નવી લીડરશીપ ટીમ ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ દ્વારા સ્થાપિત નવીનતા અને નેતૃત્વના મહાન વારસાને આગળ ધપાવશે તથા મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠતાના એએમએના ઉદ્દેશને વધુ મજબૂત બનાવશે.”