પશ્વિમ બંગાળ અને બાંગ્લાદેશમાં અનુભવાયા ભૂકંપના આંચકા

આજે વહેલી સવારે કોલકાતામાં ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો. ભૂકંપની તીવ્રતા 5.2 હતી. કોલકાતા ઉપરાંત, પશ્ચિમ બંગાળના અનેક જિલ્લાઓમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા.
શુક્રવારે એટલે કે સવારે કોલકાતામાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. સવારે આશરે દસ વાગ્યાની વચ્ચે થોડી સેકન્ડ માટે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 5.2 નોંધાઈ હતી. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ પાડોશી દેશ બાંગ્લાદેશના ઘોરાશાલથી 7 કિલોમીટર દૂર હતું. કોલકાતા ઉપરાંત, માલદા, નાદિયા, કૂચ બિહાર અને અન્ય ઘણા જિલ્લાઓમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. હાલમાં ભૂકંપને કારણે કોઈ જાનમાલના નુકસાનના અહેવાલ નથી.
બાંગ્લાદેશમાં 5.5 ની તીવ્રતાના ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતાં. USGS એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ભૂકંપનું કેન્દ્ર બાંગ્લાદેશના નરસિંગડી નજીક હતું. હાલમાં કોઈ જાનહાનિ કે ઈજાના અહેવાલ નથી. માહિતી સતત અપડેટ કરવામાં આવી રહી છે.
ભૂકંપ શા માટે આવે છે?
તાજેતરમાં, દેશ અને વિશ્વના ઘણા વિસ્તારોમાં ભૂકંપમાં વધારો થયો છે. આપણી પૃથ્વી પર સાત ટેક્ટોનિક પ્લેટો છે. આ પ્લેટો સતત તેમની સ્થિતિમાં ફરે છે. જોકે, ક્યારેક તેઓ અથડાય છે અથવા ઘર્ષણનો અનુભવ કરે છે. આ જ કારણ છે કે પૃથ્વી પર ભૂકંપ આવે છે. સામાન્ય લોકોને સૌથી વધુ નુકસાન થાય છે. ભૂકંપને કારણે ઘરો તૂટી પડે છે, જેના કારણે હજારો લોકો મૃત્યુ પામે છે.
ભારતમાં ભૂકંપ ઝોન કયા છે?
ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓના મતે, ભારતના કુલ ભૂમિ વિસ્તારનો આશરે 59 ટકા ભૂકંપ-સંભવિત માનવામાં આવે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ ભારતના ભૂકંપ ઝોનને ચાર વિસ્તારોમાં વિભાજિત કર્યા છે: ઝોન 2, ઝોન 3, ઝોન 4 અને ઝોન 5. ઝોન 5 માં આવેલા વિસ્તારોને સૌથી વધુ સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે, જ્યારે ઝોન 2 ને ઓછો સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. આપણા દેશની રાજધાની, દિલ્હી, ઝોન 4 માં આવે છે. અહીં 7 થી વધુ તીવ્રતાના ભૂકંપ આવી શકે છે, જેના કારણે નોંધપાત્ર વિનાશ થઈ શકે છે. હિમાલય પ્રદેશ અને કેટલીક અન્ય ફોલ્ટ લાઇનો (દા.ત. કચ્છ, ઉત્તરપૂર્વ ભારત) ને કારણે ભારતમાં ભૂકંપનું જોખમ વધારે છે, કારણ કે ભારતીય પ્લેટ યુરેશિયન પ્લેટ સાથે અથડાઈ રહી છે.
રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા
રિક્ટર સ્કેલનો ઉપયોગ કરીને ભૂકંપની તીવ્રતા માપવામાં આવે છે. રિક્ટર સ્કેલ પર 4 થી 4.9 ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપથી ઘરની વસ્તુઓ તેમના સ્થાન પરથી પડી શકે છે. 5 થી 5.9 ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપથી ભારે વસ્તુઓ અને ફર્નિચરને અસર થાય છે. 6 થી 6.9 ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપથી ઇમારતના પાયામાં તિરાડો પડી શકે છે. 7 થી 7.9 ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપથી ઇમારતો ધરાશાયી થઈ શકે છે. 8 થી 8.9 ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપથી સુનામી આવી શકે છે અને નોંધપાત્ર વિનાશ થઈ શકે છે. 9 કે તેથી વધુની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપ સૌથી ગંભીર વિનાશનું કારણ બને છે.