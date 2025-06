ટ્રમ્પે સ્ટીલ-એલ્યુમિનિયમ ટેરિફમાં કર્યો બેગણો વધારો, બ્રિટેનને આપી છૂટ

અમેરિકા: આજથી એટલે કે બુધવારથી આયાત થતા સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પર ટેરિફ બમણું કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા હસ્તાક્ષરિત આદેશ જારી કરતા વ્હાઇટ હાઉસના જણાવ્યા અનુસાર, આ પગલું ટ્રમ્પના વેપાર યુદ્ધમાં એક નવી પહેલ છે. વ્હાઇટ હાઉસના જણાવ્યા અનુસાર, અમેરિકા બુધવારથી આયાત થતા સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પર ટેરિફ બમણું કરશે. આ નિર્ણય પછી, સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પર ટેરિફ 25 ટકાથી વધીને 50 ટકા થશે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ આયાત પર ડ્યુટી વધારવાના પગલાં બુધવારથી અમલમાં આવશે અને તેમનો ઉદ્દેશ્ય અમેરિકન સ્ટીલ ઉદ્યોગના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાનો છે. નોંધનીય છે કે સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પર ટેરિફ બમણું કરવાના યુ.એસ.ના નિર્ણયથી યુનાઇટેડ કિંગડમને મુક્તિ આપવામાં આવશે, જ્યારે થોડા કલાકો પહેલા યુ.કે. સરકારે કહ્યું હતું કે બંને દેશો ટેરિફ રાહત કરારને શક્ય તેટલી વહેલી તકે લાગુ કરવાની જરૂરિયાત પર સંમત થયા છે.

બ્રિટેને શું કહ્યું?

રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, યુ.કે. સરકારના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “યુ.કે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં અમેરિકા સાથે વેપાર કરાર કરનાર પ્રથમ દેશ હતો અને અમે મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં બ્રિટિશ વેપાર અને નોકરીઓનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમે અમારા કરારને અમલમાં મૂકવા માટે અમેરિકા સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું, જે સ્ટીલ પર 25 ટકા યુએસ ટેરિફ દૂર કરશે.”

જો કે, ટીકાકારો કહે છે કે સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પર 50 ટકા ટેરિફ લાદવાનો નિર્ણય અમેરિકાની બહારના સ્ટીલ ઉત્પાદકો પર વિનાશ લાવશે, જેના કારણે વેપાર ભાગીદારો તરફથી બદલો લેવામાં આવી શકે છે અને યુએસ મેટલ વપરાશકર્તાઓ આખરે બીજા વેપાર જામનો ભોગ બનશે.

President Trump just signed a proclamation raising tariffs on steel and aluminum imports by 50% to protect U.S. steel and national security.🇺🇸

THE GOLDEN AGE IS HERE! pic.twitter.com/TP32u0M4dR

— The White House (@WhiteHouse) June 3, 2025