સુનિતા વિલિયમ્સનું સ્વાગત કરવા ડોલ્ફિન આવી, મસ્કે શેર કર્યો VIDEO

અમેરિકા: ભારતીય મૂળના અમેરિકન અંતરિક્ષયાત્રી સુનિતા વિલિયમ્સ તેમના સાથીદાર બૂચ વિલ્મોર સાથે 9 મહિના પછી પૃથ્વી પર પરત ફર્યા છે. નાસાના આ બે અંતરિક્ષયાત્રીઓ કુલ 286 દિવસ પછી પૃથ્વી પર પાછા ફર્યા છે. 17 કલાકની મુસાફરી પછી, ડ્રેગન અંતરિક્ષયાન 19 માર્ચના રોજ સવારે 3:27 વાગ્યે ફ્લોરિડાના દરિયાકાંઠે લેન્ડ થયું હતું.

સુનિતા વિલિયમ્સનું ડોલ્ફિને કર્યું સ્વાગત

ભારત સહિત વિશ્વભરમાં કરોડો લોકો સુનિતા વિલિયમ્સને પરત લાવવાનું નાસાનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોઈ રહ્યા હતા. ડ્રેગન કેપ્સ્યુલ જોરથી દરિયામાં પડવાની સાથે જ ત્યાં એક અદ્ભુત દ્રશ્ય જોવા મળ્યું હતું. સુનિતાના યાનને દરિયામાં ડોલ્ફિને ઘેરીને તેની આસપાસ કૂદવા લાગી હતી. આ દ્રશ્ય એવું લાગી રહ્યું હતું કે જાણે આ ડોલ્ફિન 9 મહિના પછી પૃથ્વી પર પરત ફરેલી સુનિતાનું સ્વાગત કરી રહી છે. આ ખૂબ જ સુંદર દ્રશ્ય હતું.

