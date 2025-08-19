સ્વતંત્રતા દિવસે દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓએ સાયન્સ સિટીની મુલાકાત લીધી

અમદાવાદ: અંદાજે 115 દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓએ ઈસરો (ISRO)ના સહયોગથી ગુજરાત સાયન્સ સિટીની મુલાકાત લીધી હતી. જેમાં ઉત્થાન તાલીમ કેન્દ્ર, કવિતા ફાઉન્ડેશન તેમજ ધ લાઇટશીપ ઇનિશ્યટિવનો પણ સહયોગ હતો. આ મુલાકાત દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ સ્પેસ ફેસ્ટિવલ– 2025ની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય ભાગ લીધો હતો.દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનું પ્રતિભાશાળી યોગદાન આપીને વિવિધ પ્રકારના મોડલ તૈયાર કર્યા હતા તથા ક્વિઝ સ્પર્ધામાં પણ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. તેમના દ્વારા દર્શાવાયેલ જિજ્ઞાસા અને સર્જનાત્મકતાએ સૌનું મન જીતી લીધું.આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓએ સાયન્સ સિટીની એસ્ટ્રોનૉમી એન્ડ સ્પેસ સાયન્સ ગેલેરી, એક્વેટિક ગેલેરી તેમજ રોબોટિક્સ જેવી અનેક ગેલેરીઓની મુલાકાત લીધી હતી અને વિજ્ઞાનના ચમત્કારોને નજીકથી નિહાળ્યા હતા.કાર્યક્રમના અંતે દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને ઈનામ આપીને ઉત્સાહવર્ધન કરવામાં આવ્યું હતું. સાયન્સ સિટીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા દિવ્યાંગ બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસ વધે છે, સર્જનાત્મકતા વિકસે છે અને સર્વસમાવેશી શિક્ષણને પ્રોત્સાહન મળે છે.