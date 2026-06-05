દુલ્હન કે ડિસ્પ્લે મોડેલ : દુલ્હન બનવું હવે સહેલું નથી

એક જમાનામાં ઘૂંઘટ પાછળ છુપાયેલો દુલ્હનનો ચહેરો પરિવારની લાજ ગણાતો. ભાગ્યે જ બહારના લોકો તેને જોઈ શકતાં. કારણ કે રૂઢિચુસ્ત મર્યાદાઓ પાછળ પરિવારની સુરક્ષાનું એક આવરણ પણ રહેલું હતું. વિચારો સાથે સમય બદલાતો રહ્યો, પરંતુ શૃંગારરસ અને દુલ્હનનો સંબંધ હંમેશા અવિચળ રહ્યો.
ફૂલના ગજરાં અને નવલખાં હાર કરતાં પણ દુલ્હનનો સંકોચ વધારે નમણો લાગતો. એની કલાકો સુધી ઝૂકેલી નજર જાણે પિતાની આબરૂ સાચવતી. એના ન બોલાયેલા શબ્દો અનાયાસે જ ખોખરાંમાંથી સરી પડતાં અને આંખના પલકારે જાણે માતાની બધી જ શીખ સમજી લેતી. જ્યાં શરમ અને નજાકત વારસામાં મહેકતી, ત્યાં નકલી મેકઅપનાં થર ઝાંખા પડી જતા.
આજે સમય બદલાયો છે. હવે આપણે વધુ આધુનિક અને પ્રગતિશીલ બન્યા છીએ. પરંતુ દુલ્હનના દેખાવને લઈને સમાજની માનસિકતા હજુ પણ પાછળ જ છે. પરિવર્તન સાથે દુલ્હનનું સુંદર દેખાવું એક આવશ્યકતા બની ગયું છે. એવી આવશ્યકતા, જેના આધારે આખો ઉદ્યોગ ઊભો થઈ ગયો છે.
બ્યુટી પાર્લર સુધી વાત મર્યાદિત હતી, પરંતુ હવે સ્ટેટસ સિમ્બોલની અસર માત્ર ખિસ્સા પર જ નહીં, સ્વાસ્થ્ય પર પણ પડવા લાગી છે. કોઈ દુલ્હનનું પ્રિ-વેડિંગ શેડ્યૂલ જાણીએ તો નવાઈ લાગે કે આ લગ્નની તૈયારી છે કે કોઈ સજા!
વેઇટ લોસ, સ્કિન ટ્રીટમેન્ટ અને અતિ ખર્ચાળ બ્રાઇડલ બ્યુટી પેકેજિસ હવે દેખાડા માટે નહીં, પરંતુ લગભગ ફરજિયાત બની ગયાં છે. જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આજે વેઇટ લોસ માટેની દવાઓનું વૈશ્વિક બજાર જ અબજો રૂપિયાનું છે અને બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સનું બજાર તો તેનાથી પણ વિશાળ છે.
વેઇટ લોસ :- લગ્નના દિવસે દરેક યુવતીનું સ્વપ્ન હોય છે કે તે સૌથી ખાસ અને સુંદર દેખાય. તેની અદા દરેકથી અલગ હોય. પરંતુ આ વલણ હવે હદો વટાવી રહ્યું છે.
ડાયેટ કરવી, યોગ કે જિમ કરવું એક સ્વસ્થ જીવનશૈલીનો ભાગ છે. પરંતુ હવે બજારમાં નવા ટ્રેન્ડ્સ શરૂ થઈ ગયા છે. ઘણી યુવતીઓ લગ્ન પહેલાં ક્રેશ ડાયેટ કરે છે, જેમાં ખૂબ ઓછી કેલરીવાળો ખોરાક લેવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ ક્યારેક ગંભીર સ્વાસ્થ્ય જોખમો પણ ઊભા કરી શકે છે.
આ ઉપરાંત GLP-1 દવાઓ, જેમ કે મોન્જારો (Mounjaro), વેગોવી (Wegovy) અને ઓઝેમ્પિક (Ozempic), દ્વારા ઝડપથી વજન ઘટાડવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. આ દવાઓથી વજન ઝડપથી ઘટે છે, પરંતુ તેના લાંબા ગાળાના આડઅસરો અંગે તબીબી નિષ્ણાતો સતત ચેતવણી આપી રહ્યા છે.
ખાસ કરીને ઓઝેમ્પિકનાં ઇન્જેક્શન્સ ઝડપથી વજન ઘટાડવાના સાધન તરીકે લોકપ્રિય બન્યાં છે અને વેડિંગ માર્કેટમાં પણ તેનો પ્રભાવ જોવા મળે છે.
બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ:- જો આપણે બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટને માત્ર વેક્સિંગ કે ફેશિયલ સુધી મર્યાદિત સમજતા હોઈએ, તો આપણે હકીકતથી અજાણ છીએ.
ભારતમાં બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ અને બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સનો વ્યવસાય કરોડો રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી ગયો છે, જેમાં મુખ્ય ટાર્ગેટ ઇન્ડિયન વેડિંગ માર્કેટ છે.
સ્કિન લાઇટનિંગ, કેમિકલ પીલિંગ, ગ્લુટાથાયોન ઇન્જેક્શન અને લેઝર ટ્રીટમેન્ટ જેવી સેવાઓ હવે સામાન્ય બની ગઈ છે. આ તમામ ટ્રીટમેન્ટ્સ ખૂબ ખર્ચાળ હોય છે અને તેમાં વપરાતા કેટલાક રસાયણો શરીર માટે જોખમી પણ બની શકે છે.
સૌંદર્ય ઉદ્યોગનો વિકાસ એટલો ઝડપી છે કે ઘણા ત્વચા નિષ્ણાતો હવે સારવાર કરતાં કોસ્મેટિક પ્રક્રિયાઓમાં વધુ રસ લેતા જોવા મળે છે, કારણ કે તેમાં વધુ નફો છે. પરિણામે, લગ્ન પહેલાં દુલ્હન માટે આવા પેકેજિસ હવે લગભગ અનિવાર્ય ગણાવા લાગ્યા છે.
એટલું જ નહીં, લગ્નમાં ફોટા સારા આવે, શરીરનું ફિગર આકર્ષક દેખાય અને દરેક તસવીર સોશિયલ મીડિયા માટે યોગ્ય બને – આ બધું હવે ઇચ્છા નહીં, પરંતુ અપેક્ષા બની ગયું છે.
શું આપણે એવા સમાજ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ જ્યાં દરેક વસ્તુ ફોટોજેનિક હોવી જોઈએ? દરેક ક્ષણ, દરેક હાવભાવ અને દરેક ખૂણો ઇન્સ્ટાગ્રામેબલ હોવો જોઈએ?
શું હવે આપણું અસ્તિત્વ માત્ર સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ્સ અને સ્ટોરીઝ દ્વારા ચર્ચામાં રહેવા પૂરતું જ સીમિત થઈ રહ્યું છે?
દેખાડાની આ દોડ હવે માત્ર બેન્ક બેલેન્સ સુધી મર્યાદિત રહી નથી. એ દિવસો કદાચ દૂર નથી જ્યારે આ ટ્રેન્ડ્સની ગંભીર અસર માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ સ્પષ્ટપણે જોવા મળશે.
(નવસારીસ્થિત જીજ્ઞા જોગીયા વિજ્ઞાનના સ્નાતક છે. મેડિકલ ક્ષેત્રે નવી જાણકારીઓ-સંશોધનમાં રસ ધરાવવાની સાથે સાથે એ આરોગ્ય, ફેશન, વ્યક્તિતિવ વિકાસ, મહિલાઓના પ્રશ્નો જેવા વિષયો પણ લખતાં રહે છે.)