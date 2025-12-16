ગાઢ ધુમ્મસને કારણે 8 બસ અને 3 કાર વચ્ચે અકસ્માત: 4ના મોત

ઉત્તર પ્રદેશ: મથુરામાં મંગળવારે રાત્રે 2 વાગ્યાની આસપાસ આગ્રાથી નોઈડા જતી 8 બસ અને 3 કાર વચ્ચે ગાઢ ધુમ્મસને કારણે યમુના એક્સપ્રેસ વે પર અકસ્માત થયો. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે બધા વાહનોમાં આગ લાગી ગઈ, જેના પરિણામે 4 મુસાફરોના મોત થયા અને 25 અન્ય ઘાયલ થયા જેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા મથુરાના SSPએ જણાવ્યું હતું, આ ઘટના આગ્રા-નોઈડા રૂટ પર બલદેવ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના ખાડેહરા ગામ નજીક માઈલસ્ટોન 127 નજીક બની હતી. માહિતી મળતાં જ મોટી સંખ્યામાં ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસ કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી રહેલી એમ્બ્યુલન્સ. મૃતકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. બસોમાં સવાર મુસાફરોને પહોંચાડવા માટે વધારાના વાહનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઘાયલો ખતરાની બહાર છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું હતું કે આઠ બસો અને ત્રણ નાની કાર અથડાયા હતા, જેના કારણે ઘણા મુસાફરો વાહનોમાં ફસાઈ ગયા હતા. અન્ય લોકો કૂદીને ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા હતા. જો કે, અંદર ફસાયેલા લોકો બળીને મૃત્યુ પામ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસ અને વહીવટીતંત્રને ઘટના અંગે જાણ કરી હતી.
કાનપુરના સૌરભ, જે બસમાંથી કૂદીને બચી ગયા હતા, તેમણે જણાવ્યું હતું કે ધુમ્મસ ગાઢ હતું અને દૃશ્યતા ઓછી હતી, જેના અકસ્માત થયો હતો, વાહનોમાં આગ લાગી હતી.
ડી.એમ.એ. શું કહ્યું?
મથુરાના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ચંદ્ર પ્રકાશ સિંહે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતમાં પાંચ બસો અને બે કાર અથડાયા હતા, જેના પરિણામે આગ લાગી હતી અને ચાર લોકોના મોત થયા હતા. મુખ્યમંત્રીએ ઘટનાની નોંધ લીધી છે અને ઘાયલોને સારી સારવાર અને મૃતકોને ₹2 લાખની રાહત રકમનો આદેશ આપ્યો છે.
સી.એમ. યોગી આદિત્યનાથે અકસ્માત પર શોક વ્યક્ત કર્યો. ટ્વિટર પર એક પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું કે મથુરા જિલ્લામાં યમુના એક્સપ્રેસ વે પર થયેલા માર્ગ અકસ્માતમાં થયેલા જાનહાનિ અત્યંત દુઃખદ અને હૃદયદ્રાવક છે. મારી સંવેદના શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે છે. મેં જિલ્લા વહીવટી અધિકારીઓને ઘાયલોની યોગ્ય સારવાર સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપી છે. હું ભગવાન રામને પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ દિવંગત આત્માઓને પોતાના ચરણોમાં સ્થાન આપે અને ઘાયલોને ઝડપથી સ્વસ્થ્યતા આપે.