દિલ્હી એક્સાઇઝ કેસ: કોર્ટ દ્વારા સિસોદિયા સહિત 4 આરોપીઓને સમન્સ જારી

દિલ્હી સરકારના કથિત દારૂ કૌભાંડમાં સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી પૂરક ચાર્જશીટમાં 4 આરોપીઓ સામે સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે મનીષ સિસોદિયા, અર્જુન પાંડે, બૂચી બાબુ અને અમનદીપ ધલ સામે દાખલ કરવામાં આવેલી પૂરક ચાર્જશીટની નોંધ લીધી હતી. ચારેયને 2 જૂને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે. અમનદીપ ઢાલ અને સિસોદિયા હાલમાં જેલમાં છે, તેથી તેમના પ્રોડક્શન માટે પ્રોડક્શન વોરંટ જારી કરવામાં આવશે. દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાની એક્સાઇઝ પોલિસીમાં કથિત ભ્રષ્ટાચારના સંદર્ભમાં પૂછપરછના ઘણા રાઉન્ડ પછી 26 ફેબ્રુઆરીએ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

Delhi excise policy case | Rouse Avenue Court takes cognisance of the supplementary charge sheet filed by the CBI against AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia and other accused persons. The court issues summons to Manish Sisodia, Arjun Pandey, Butchi Babu and…

