અમૃતપાલ સિંહની ધરપકડ પર કેજરીવાલે આપી પ્રતિક્રિયા

ખાલિસ્તાની સમર્થક અને વારિસ પંજાબ દેના વડા અમૃતપાલ સિંહની પોલીસે પંજાબમાં ધરપકડ કરી છે. આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે. કેજરીવાલે કહ્યું કે તેઓ પંજાબમાં શાંતિ અને સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને આ માટે કડક નિર્ણય લેવા પણ તૈયાર છે. તેમણે કહ્યું કે પંજાબ સરકારે ખાલિસ્તાની અમૃતપાલ સિંહની ધરપકડ કરીને કાયદો અને વ્યવસ્થા તોડવાનો પ્રયાસ કરનારાઓને કડક સંદેશ આપ્યો છે.

Amritpal Singh kept in Dibrugarh jail’s isolation cell; to be interrogated by RAW, IB

Read @ANI Story |

