દેશમાં હવે પાણી પર પણ દોડશે મેટ્રો

જમીનથી પાણીની અંદર મેટ્રો દોડ્યા બાદ હવે ટૂંક સમયમાં દેશમાં મેટ્રો પાણી પર દોડવા જઈ રહી છે. દેશની પ્રથમ વોટર મેટ્રો કેરળના કોચીમાં શરૂ થવાની છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 25 એપ્રિલ (મંગળવારે) તિરુવનંતપુરમથી તેનું ઉદ્ઘાટન કરશે. કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયને તેને રાજ્યનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ ગણાવ્યો છે. છેવટે, વોટર મેટ્રો શું છે અને તેના પર કેવી રીતે મુસાફરી કરી શકાય? ચાલો તેના વિશે બધું જાણીએ.

કોચી વોટર મેટ્રોનું નિર્માણ પોર્ટ સિટીમાં રૂ. 1,136.83 કરોડના ખર્ચે કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ કોચીની આસપાસ સ્થિત 10 ટાપુઓને જોડવામાં આવશે. આ માટે બેટરીથી ચાલતી હાઇબ્રિડ બોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જ્યાં આ બોટોમાં અદ્યતન ટેકનોલોજી હશે. સાથે જ તે ઈકો ફ્રેન્ડલી પણ હશે. કેરળ વોટર મેટ્રો સંપૂર્ણપણે વાતાનુકૂલિત, ઇકો-ફ્રેન્ડલી છે અને દિવ્યાંગો માટે સુવિધાઓનું પણ ધ્યાન રાખે છે.

Kerala | On 25th April, PM Modi will dedicate to the nation India’s first Water Metro. Water Metro is a unique urban mass transit system with the same experience and ease of travel as that of the conventional metro system. It is very useful in cities like Kochi. pic.twitter.com/QxxlF04Nww

