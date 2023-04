RCB vs RR : રોમાંચક મેચમાં બેંગ્લોરે રાજસ્થાનને 7 રને હરાવ્યું

IPLની 16મી સિઝનમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) એ રોમાંચક મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) ને 7 રનથી હરાવીને આ સિઝનમાં તેમની ચોથી જીત નોંધાવી હતી. આ મેચમાં રાજસ્થાનની ટીમને 190 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો, પરંતુ RCB તરફથી મોહમ્મદ સિરાજ અને હર્ષલ પટેલે શાનદાર બોલિંગ બતાવીને આ ટાર્ગેટ હાંસલ કરવા દીધો નહોતો. આ મેચમાં હર્ષલ પટેલે 3 વિકેટ ઝડપી હતી. રાજસ્થાનની ટીમને આ મેચની છેલ્લી ઓવરમાં જીતવા માટે 20 રન બનાવવાના હતા, પરંતુ તે માત્ર 12 રન જ બનાવી શકી હતી.

