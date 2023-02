દિલ્હી BJP નું AAP ઓફિસની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન

દિલ્હીની નવી એક્સાઇઝ પોલિસીમાં કથિત કૌભાંડ સાથે સંબંધિત EDની ચાર્જશીટમાં અરવિંદ કેજરીવાલનું નામ આવ્યા બાદ ભાજપે શનિવારે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યાલયની બહાર જોરદાર વિરોધ કર્યો હતો. ભાજપના કાર્યકરોએ કેજરીવાલ સરકાર વિરુદ્ધ મોરચો ખોલીને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને મુખ્યમંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરી હતી. દિલ્હી બીજેપીના કાર્યકારી પ્રમુખ વીરેન્દ્ર સચદેવાએ કહ્યું કે જો અરવિંદ કેજરીવાલમાં કોઈ નૈતિકતા હોય, તો મદન લાલ ખુરાનાએ 1995માં જ્યારે તેમના પર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો ત્યારે તેમના દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી નૈતિકતાને અનુસરીને, જો તેમનું નામ EDની ચાર્જશીટમાં આવે તો તેમણે રાજીનામું આપવું જોઈએ.

#WATCH | Delhi: BJP workers protest outside AAP office against CM Arvind Kejriwal over alleged liquor scam. pic.twitter.com/Hm5tkekPon

