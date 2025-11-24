પરાળી સળગાવવાની ઘટનાઓમાં ઘટાડો, છતાં દિલ્હી-NCRમાં પ્રદૂષણ

નવી દિલ્હીઃ પંજાબ અને હરિયાણામાં પરાળી સળગાવવાની ઘટનાઓમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હોવા છતાં દિલ્હી-NCRમાં પ્રદૂષણનું સ્તર ચિંતાજનક છે. ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદ, હાપુડ અને નોઇડા દેશનાં સૌથી પ્રદૂષિત શહેરોની યાદીમાં સૌથી ઉપર રહ્યાં છે. કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (CPCB)ના આંકડા મુજબ ઉત્તર પ્રદેશનાં આ શહેરોમાં સરેરાશ દૈનિક હવા ગુણવત્તા સૂચકાંક (AQI) અનુક્રમે 437, 420 અને 418 રહ્યો, જે ‘ગંભીર’ શ્રેણીમાં આવે છે.

દિલ્હીનો AQI રવિવારે 391 નોંધાયો, જે ‘ખૂબ જ ખરાબ’ શ્રેણીમાં છે, જ્યારે એક દિવસ પહેલાં તે 370 હતો. એર ક્વોલિટી અર્લી વોર્નિંગ સિસ્ટમ (AQEWS) મુજબ આવનારા દિવસોમાં શહેરની હવા ગુણવત્તા ‘ખૂબ જ ખરાબ’ જળવાઈ રહેવાની આશંકા છે.

ભારતીય ઉષ્ણકટિબંધીય હવામાન વિજ્ઞાન સંસ્થા (IITM)ના DSSના તાજા આંકડા દર્શાવે છે કે ખેતરોમાં પરાળી સળગાવવાની ઘટનાઓમાં ઘટાડો થયો છે. શનિવાર સુધી પરિવહન ક્ષેત્રમાંથી ઉત્સર્જન અંદાજે 14 ટકાના ઉચ્ચ સ્તરે રહ્યું, જ્યારે રાજધાનીમાં PM 2.5ના સ્તરમાં ખેતરની આગનો ફાળો આ સીઝનમાં સૌથી ઓછો 2.6 ટકા રહ્યો હતો, જે 17 નવેમ્બરે 16 ટકા હતો.

 પરાળી સળગાવવાની ઘટનાઓમાં ઘટાડો

ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન સંસ્થા (IARI)ના આંકડા મુજબ રવિવારે પરાળી સળગાવવાના કેસોમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો હતો, હરિયાણામાં માત્ર એક અને પંજાબમાં ત્રણ કેસ સામે આવ્યા. તેના વિપરીત ઉત્તર પ્રદેશમાં 522, મધ્ય પ્રદેશમાં 607 અને રાજસ્થાનમાં 21 ઘટનાઓ સામે આવી.

15 સપ્ટેમ્બરથી 23 નવેમ્બર વચ્ચે છ રાજ્યોમાં કુલ 27,720 પરાળી સળગાવવાના કેસ નોંધાયા. પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશમાં અનુક્રમે 5088, 617, 5622, 5, 2804 અને 13,584 ઘટનાઓ નોંધવામાં આવી છે.

 ઈન્ડિયા ગેટ પર પ્રદૂષણ વિરુદ્ધના પ્રદર્શન

દિલ્હી-NCRમાં વધતા હવા પ્રદૂષણના વિરોધમાં ઈન્ડિયા ગેટ પર પ્રદર્શન કરી રહેલા કેટલીક વ્યક્તિઓએ રવિવારે સ્થળ ખાલી કરાવવા દરમ્યાન પોલીસ કર્મચારીઓ પર કથિત રીતે કાળા મરીનો સ્પ્રે (પેપર સ્પ્રે) છાંટ્યું. આ ઘટનામાં 3–4 પોલીસ કર્મચારીઓને ઇજા પહોંચી અને RML હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. પોલીસે 15થી વધુ લોકો સામે FIR દાખલ કરી તેમની ધરપકડ કરી છે.

