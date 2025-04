IPL 2025 : દિલ્હી કેપિટલ્સે રાજસ્થાનને સુપર ઓવરમાં હરાવ્યું

IPL 2025 ના પહેલા સુપર ઓવરમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે રાજસ્થાન રોયલ્સને હરાવ્યું. અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે પહેલા બેટિંગ કરતા 188 રન બનાવ્યા. જવાબમાં રાજસ્થાનની ટીમ 20 ઓવરમાં ફક્ત 188 રન જ બનાવી શકી. આ પછી સુપર ઓવરમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને અહીં મિશેલ સ્ટાર્કે શાનદાર બોલિંગ કરી અને રાજસ્થાનને ફક્ત 11 રનમાં જ રોકી દીધું. આ પછી, કેએલ રાહુલે પહેલા ચોગ્ગો ફટકાર્યો અને પછી ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સે સુપર ઓવરના ચોથા બોલ પર લાંબો છગ્ગો ફટકાર્યો, જેનાથી ટીમને યાદગાર વિજય મળ્યો. આ સાથે, દિલ્હીએ સિઝનમાં તેનો પાંચમો વિજય નોંધાવ્યો, જ્યારે રાજસ્થાનને સતત ત્રીજી અને એકંદરે પાંચમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

Held our nerves, breath & belief for this one, Dilli! 💙❤️ pic.twitter.com/hJ8pS896oo

અક્ષર-સ્ટબ્સની વિસ્ફોટક બેટિંગ

આ મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે પહેલા બેટિંગ કરી હતી પરંતુ ફરી એકવાર ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. આ વખતે પણ ઓપનર જેક ફ્રેઝર મેકગર્ક વહેલા આઉટ થઈ ગયો. પરંતુ ગયા મેચનો સ્ટાર કરુણ નાયર આ વખતે કંઈ કરી શક્યો નહીં અને ખાતું ખોલ્યા વિના 3 બોલમાં રન આઉટ થઈ ગયો. ત્યારબાદ કેએલ રાહુલ (38) અને અભિષેક પોરેલ (49) એ 63 રન ઉમેર્યા પરંતુ ગતિ ધીમી હતી. આ પછી, કેપ્ટન અક્ષર પટેલે આવ્યા અને માત્ર 14 બોલમાં 34 રન બનાવીને ટીમના સ્કોરને વેગ આપ્યો. ત્યારબાદ ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ (34) અને આશુતોષ શર્મા (15) એ છેલ્લી ત્રણ ઓવરમાં 42 રન ઉમેરીને ટીમનો સ્કોર 3 વિકેટે 188 રન સુધી પહોંચાડ્યો.

Come for the winning hit, stay for the celebration 😮‍💨pic.twitter.com/2vL2Yq9Y4y

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 16, 2025